Crédit immobilier : nos réponses aux questions les plus posées depuis le confinement

Les réponses aux questions les plus fréquentes sur le crédit immobilier. (© Fotolia)

Puis-je arrêter de rembourser mon emprunt ? Comment diminuer ma mensualité ? Quelle est la durée de validité d'une offre de prêt ? Réponses aux questions les plus fréquentes depuis l'éclatement de la crise sanitaire.

Après avoir atteint le record absolu de 1.078 milliards d'euros d'encours, le marché du crédit a été immobilisé par le confinement.

Mais vous pouvez faire réviser vos prêts immobiliers et préparer vos projets. Toutes les opérations ne sont pas suspendues et le robinet du crédit recoulera. Réponses aux questions le plus souvent posées à la rédaction depuis le début de la crise sanitaire.

Puis-je arrêter de rembourser ?

31% des Français remboursent actuellement un crédit immobilier, soit près de 1 sur 3 selon un sondage OpinionWay pour le courtier Vousfinancer.com, et beaucoup vont souffrir d'une perte de revenus.

Les banques étudient les dossiers au cas par cas. Ceux des professionnels sont traités en priorité. «Les mesures prises pour les entreprises ont été bien entendues et les banques accordent des dérogations à leurs clients professionnels, y compris pour un crédit immobilier contracté à titre personnel», observe Philippe Taboret, directeur général adjoint du courtier Cafpi. Un simple particulier relira son contrat.

La grande majorité prévoit la possibilité de suspendre son crédit durant un à douze mois. En général, il faut déjà avoir remboursé le prêt pendant un ou deux ans. Si vous êtes hors cadre, il faudra négocier en sachant que les banques vont tout faire pour éviter les défauts.

Attention, la suspension génère des intérêts