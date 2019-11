Arrêt maladie : quels sont les secteurs d'activité les plus concernés ?

44% des salariés français se sont vu prescrire au moins un arrêt maladie au cours des douze derniers, selon une enquête publiée ce jeudi par Malakoff Médéric Humanis. Le secteur "transports, énergie et télécommunications" est le plus concerné avec 50% d'employés dans ce cas. Celui de l'hôtellerie-restauration est particulièrement touché par les arrêts maladie multiples.

Pas loin d'un salarié sur deux (44%) s'est vu prescrire au moins un arrêt de travail au cours des douze derniers mois. C'est la conclusion d'une enquête sur l'absentéisme dans le secteur privé publiée ce jeudi 28 novembre par Malakoff Médéric Humanis et relayée par Capital. Un chiffre plutôt stable depuis quelques années. « Le nombre de prescriptions n'a pas augmenté de manière massive depuis 2016 », affirme en effet Anne-Sophie Godon, directrice innovation du spécialiste de la protection sociale. Mais les chiffres diffèrent selon les secteurs d'activité.

L'hôtellerie-restauration, un secteur touché par les arrêts multiples

Les salariés dans les transports, l'énergie et les télécommunications sont particulièrement concernés par ce phénomène. La moitié d'entre eux ont eu un arrêt maladie au cours des 12 derniers mois. Viennent ensuite les secteurs du BTP et de la construction (48%), de la santé (46%), du commerce (45%), et enfin des services et de l'industrie (42% chacun).

L'étude s'intéresse aussi aux arrêts maladie multiples. Ainsi, 37% des salariés du privé en France ont eu au moins deux arrêts au cours des 12 derniers mois et 8% en ont eu plus de trois. Le secteur le plus touché par cette tendance est celui de l'hôtellerie-restauration. Dans cette branche, « 25% des salariés ont eu plus de trois arrêts au cours des 12 derniers mois », indique l'enquête de Malakoff Médéric Humanis.

L'étude pointe que plus d'un tiers des salariés (36%) qui ont été arrêtés au cours des 12 derniers mois l'ont également été au cours de l'année précédente. Il s'agit ici souvent de proches aidants ou de personnes qui ont des enfants à charge.