Quand les Sud-Coréens rajeunissent du jour au lendemain

information fournie par AFP Video • 28/06/2023 à 19:01

Lee Jung-hee se sent rajeunir. Cette Sud-Coréenne, qui devait fêter ses 60 ans l'année prochaine, a perdu une année du jour au lendemain, avec l'abandon mercredi du système ancestral de calcul de l'âge en Corée du Sud. Jusqu'à ce jour, un bébé avait automatiquement un an à sa naissance et vieillissait d'une année chaque 1er janvier - et non à la date de son anniversaire comme le veut le système international. Mais mercredi, Séoul enterre pour de bon son système traditionnel de calcul, rajeunissant instantanément des milliers de Sud-Coréens d'un ou deux ans.