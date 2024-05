Prudence en Europe malgré les nouveaux records aux Etats-Unis

Les marchés actions américains ont progressé, rassurés par les chiffres de l’inflation en avril. Les autres données économiques sont ressorties sous les attentes. Ils ont entrainé un recul du taux américain à 10 ans, qui a baissé de près de 10 points de base à 4,345%. Du côté des valeurs, Tesla a reculé après l’annonce de nouvelles suppressions de postes en Californie. Au plus haut historique, le Dow Jones a progressé de 0,88% à 39 908 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 1,40% à 16 742,30 points. Le S&P500 a aussi touché un plus haut historique à 5 311,76 points.

La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en avril sont attendus à 15h15.

Les statistiques seront concentrées aux Etats-Unis avec à 14h30 avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, les permis de construire en avril, les mises en chantier en avril, les prix des importations en avril et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mai.

Vallourec a enregistré au premier trimestre une baisse de 27% de son résultat brut d'exploitation (RBE) 235 millions d’euros. Le spécialiste des tubes en acier sans soudure affiche une marge de RBE de 23,7% contre 23,9%, un an auparavant. " Cette diminution est largement due à la baisse des prix de vente moyens du segment Tubes en Amérique du Nord, compensée par l'amélioration des résultats du segment Tubes en dehors de l'Amérique du Nord ", a expliqué la société. Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 990 millions d’euros, en baisse de 26% en raison de la chute des volumes.

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus proches de l'équilibre. Hier, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont inscrit de nouveaux records après les chiffres rassurants de l'inflation en avril. Les statistiques économiques du jour seront concentrées aux Etats-Unis, avec notamment la production industrielle. Les taux longs continuent de reculer ce matin en Europe et aux Etats-Unis. A Paris, les investisseurs réagiront aux résultats d'Elior, Vallourec, Ubisoft...

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.