La SCPI Elialys (Advenis REIM) se distingue dans le premier Palmarès des SCPI « durables »

La SCPI Elialys – gérée par la société de gestion Advenis REIM – a récemment reçu une double récompense lors de la 1ère édition du palmarès des SCPI durables de France. En effet, cette SCPI spécialisée sur l’immobilier de bureaux en Europe du Sud (Espagne, Portugal et Italie) et labellisée ISR depuis plus de 2 ans a obtenu la 1ère place dans la catégorie « SCPI durables vote des CGP » et la 3ème place dans la catégorie « SCPI durables Bureaux ». Ces 2 récompenses marquent la reconnaissance de l’engagement « vert » d’Elialys par les experts du marché.

Une collecte en hausse en 2023

Malgré le contexte immobilier actuel rendu complexe par la forte hausse des taux d’intérêt, la SCPI Elialys d’Advenis REIM se distingue par une capacité intacte à collecter . Cette résilience – qui se démarque de certains autres véhicules du marché qui enregistrent à l’inverse une décollecte nette – n’est sans doute pas étrangère à la bonne performance récente du véhicule : un taux de distribution brut de fiscalité de 5,55% en 2023 , soit plus de 100 points de base au-dessus de la moyenne du marché, et un prix de part inchangé à 1.000 euros depuis son lancement en 2019.

En 2023, la collecte de la SCPI Elialys est en hausse par rapport à 2022 , à 27,4 millions d'euros, environ 7 millions d'euros de plus qu’en 2022, marquant un record de collecte pour une année complète. Ce haut niveau de collecte permet à la société de gestion de profiter des opportunités que recèle le marché immobilier actuel , restant « très active pour la recherche de biens à l’acquisition », avec « de nouvelles opportunités reflétant des niveaux de rendement locatifs potentiels supérieurs aux précédentes conditions de marché pour une qualité d’actif équivalente ». Sa capitalisation dépasse aussi légèrement 80 millions d'euros au 31/12/2023 .

Deux récompenses obtenues pour la 1ère édition du Palmarès des SCPI durables

Les deux récompenses – 1ère SCPI durable pour les CGP et 3ème SCPI durable bureaux – obtenues par la SCPI Elialys lors du Palmarès des SCPI durables, organisé par le média l’Info Durable, la société d’analyse financière durable DeepTinvest et l’Association des acteurs de la Finance Responsable (AFR), « témoignent de l’engagement profond d’ Advenis REIM à concilier objectifs financiers et extra-financiers », résume la société de gestion dans son communiqué. « C’est avec une immense fierté que nous voyons notre approche responsable et notre engagement pour un avenir plus durable être ainsi distingués », ajoute-t-elle.

Ce beau résultat est à mettre en perspective avec l’obtention du label ISR par Elialys dès février 2022 , et couronne deux années de travail constant sur le respect des critères ESG dans sa stratégie d’investissement. Plus concrètement, on dénombre 19 actions ESG mises en œuvre sur le seul 2ème semestre 2023 , en particulier pour réduire l’empreinte carbone des actifs en portefeuille (remplacement des systèmes de chauffage énergivores et passage du gaz à la chaleur aérothermique) et sur la sensibilisation des locataires aux enjeux ESG (annexes ESG dans les baux signés).