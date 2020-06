Le confinement est durci à Leicester, à contre-courant de l'Angleterre

AFP Video • 30/06/2020 à 12:58

Les magasins restent fermés dans une rue commerçante de Leicester, au centre de l'Angleterre, le gouvernement britannique ayant réimposé un confinement local sur la ville à la suite d'un pic alarmant de cas de Covid-19. Les ministres ont ordonné la fermeture des écoles et des magasins non essentiels et ont reporté la réouverture prévue des pubs.