L214 cible un élevage de canards reproducteurs pour foie gras

AFP Video • 20/08/2020 à 12:17

L'association de défense des animaux L214 dénonce dans une vidéo les conditions "répugnantes" et "révoltantes" dans un élevage de canards reproducteurs à foie gras des Pyrénées-Atlantiques, dont elle a demandé la fermeture "urgente et définitive", annonçant porter plainte pour cruauté. Les images dévoilent des canards souillés et pataugeant dans un hangar insalubre. La préfecture du département s'est rendue sur place et le ministre de l'agriculture a assuré que "des mesures seraient prises".