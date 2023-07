information fournie par AFP Video • 03/07/2023 à 08:14

Des membres de l'armée guatémaltèque montent la garde devant le centre des opérations du processus électoral, alors que la décision de la plus haute juridiction du Guatemala de suspendre les résultats officiels des élections présidentielles à la suite de plaintes pour irrégularités déposées par des partis de droite jette le doute sur le processus et suscite l'inquiétude de l'UE et de l'OEA. IMAGES