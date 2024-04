Bulletins de paie gonflés, faux contrats : ces Français contraints de frauder pour trouver une location

Les dossiers déposés pour une demande de location contiennent souvent de faux documents. (illustration) (Mastersenaiper / Pixabay)

La recherche d'appartement figurera-t-elle parmi les épreuves des prochains Jeux olympiques ? Particulièrement exigeante, cette discipline compte déjà de nombreux adeptes, qui s'entraînent parfois pendant des mois, et connaît, elle aussi, ses tricheurs. Comme le rapporte Le Parisien , les vives tensions du marché immobilier incitent en effet de plus en plus de Français à fournir de fausses pièces justificatives lorsqu'ils déposent un dossier pour une location.

CDD transformé en CDI, salaire gonflé, période d'essai terminée... Selon une étude d'Imodirect, une plateforme de gestion locative en ligne, 23 % des dossiers présentés en Ile-de-France comportaient des documents frauduleux en 2023, soit 15 % de plus en un an. Les autres régions sont elles aussi touchées par ce phénomène préoccupant, avec 12,1 % des dossiers concernés, ce qui représente une hausse de 20 % par rapport à l'année dernière.

Des moins en moins d'offres

« On est dans une situation compliquée , reconnaît Antoine Marck, directeur d’Imodirect. La concurrence s’est exacerbée car les potentiels acquéreurs ne peuvent plus acheter et restent plus longtemps sur le marché locatif. Alors qu’avant la tension portait essentiellement sur les studios, la situation est la même pour le T2 et les T3 » .

La fraude s'avère d'autant plus tentante que les offres se font de plus en plus rares. Face à l'interdiction de louer des logements énergivores, à l'encadrement des loyers ou à la tentation d'un gros profit lors des JO, de multiples propriétaires font le choix de privilégier la location saisonnière. Selon la plateforme SeLoger, l’offre locative a chuté de 36 % entre fin 2021 et fin 2023 en France, et même de 50 % en un an à Paris !

Jusqu'à trois ans de prison

S'il suffit parfois d'une simple retouche photo pour se présenter sous un jour plus favorable, plusieurs sites vont jusqu'à proposer des packs complets. Pour 180 euros, vous pouvez ainsi obtenir trois fausses fiches de paie, une attestation d’employeur à jour, un contrat de travail en CDI et même un mail ainsi qu’un numéro de téléphone en cas de vérification.

Bien souvent, lorsqu'un propriétaire détecte une fraude, il se contente d'écarter le dossier concerné. Mais les conséquences peuvent parfois être plus graves. Comme le rappelle Capital , le délit d'usage de faux est passible de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. En février 2022, un locataire de Vannes (Morbihan) a été condamné à quatre mois de prison ferme et 2 500 euros d’indemnisation pour avoir falsifié ses bulletins de salaire dans le but d’obtenir un logement.