L'Amérique toujours divisée sur le contrôle des armes à feu

AFP Video • 07/12/2019 à 17:50

A chaque fusillade de masse, la question de l'accès aux armes à feu divise les Américains. Ils sont de plus en plus nombreux à soutenir des lois renforçant les vérifications des antécédents judiciaires ou permettant de confisquer les armes, mais pour les défenseurs du second amendement ces nouvelles lois, principalement votées au niveau local, ne permettront pas d'enrayer le nombre de morts liées aux armes à feu qui a atteint un record, selon les derniers chiffres nationaux.