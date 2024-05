Argent : tout ce qu'il faut savoir sur le retrait d'espèces avec son smartphone

(Crédits photo : Adobe Stock - Femme réalisant un retrait d'espèces avec son smartphone au distributeur automatique de billets de sa banque)

Les adeptes du paiement mobile ont déjà éprouvé sa performance. Mais en cas de panne du terminal de paiement chez le commerçant ou de règlementen espèces exclusivement affiché à l'entrée du magasin, que faire avec son seul smartphone ? Où en sont les avancées en termes de retraits possibles d'espèces avec son téléphone ? Tour d'horizon de cette nouvelle expérience bancaire digitale.

Retrait d'espèces sans carte bancaire : c'est déjà possible depuis longtemps

Se rendre au guichet de sa banque pour se procurer des espèces était déjà une pratique pour toute personne non porteuse de carte bancaire ou frileuse de retirer son argent au distributeur automatique de billets (DAB). Cela consiste à se faire remettre, contre une pièce d'identité et un chèque ou bordereau de retrait rempli, la somme souhaitée en espèces.

De nos jours, cette tendance se raréfie car les usages des particuliers se sont largement digitalisés et les guichets des agences bancaires ne sont plus forcément dotés de caisses, pour des raisons de sécurité. Cette remise de fonds s'opère d'ailleurs plus facilement dans l'agence du demandeur ou dans une agence appartenant au même réseau que la sienne.

À noter : pour des sommes importantes (en général à partir de 1.000 euros), une demande est à formuler 1 ou 2 jours avant à l'agence. Le détail et les modalités (dont le délai de mise à disposition et les frais éventuels) sont précisés dans la convention de compte établie entre le client et sa banque.

Comment fonctionne le retrait d'espèces avec smartphone au distributeur ?

Les banques françaises semblent attendre la confirmation de ce besoin bancaire émergent pour équiper leur réseau de cette avancée technologique. En effet, ce service devient de plus en plus tentant pour les adeptes du digital car il s'avère gratuit pour le moment ; de plus, il obéit aux mêmes plafonds de retraits que ceux fixés pour chaque carte bancaire. Enfin, il ne nécessite pas d'avoir avec soi le support physique de la carte pour le retrait des espèces.

Mais quelle est la tendance à l'international ? Ce sont les Etats-Unis qui sont les plus avancés concernant cette fonctionnalité, déjà disponible depuis plusieurs années dans au moins trois banques américaines de renom : Bank of America, Wells Fargo Bank et Chase Bank.

Voici les conditions techniques qui rendent possible cette opération de retrait de billets via mobile, même si dans l'Hexagone des retraits de petits montants sont réalisables seulement depuis un distributeur du réseau de la banque éligible, où est hébergé le compte bancaire :

Le smartphone doit bénéficier de la technologie near-field communication ou NFC, nécessaire aux paiements sans contact. Cela exclut donc les téléphones ancienne génération.

Le téléchargement préalable de l'application mobile bancaire doit être effectuée avant l'opération.

Il faut s'assurer que le distributeur automatique de billets visé est bien équipé de la technologie Contactless , facilement repérable sur sa façade par un logo représentant une main, une carte bancaire et des ondes.

Les étapes préalables au retrait d'espèces via mobile

Il n'est pas évident d'improviser un retrait d'espèces via mobile sans respecter quelques démarches préalables obligatoires. Après avoir vérifié que la banque propose le service de retrait électronique ou à distance à ses clients, il convient de demander son activation permanente auprès de son conseiller bancaire à partir d'un premier code de sécurité. Ensuite, l'utilisateur saisit depuis son appli bancaire, à chaque nouveau besoin d'espèces , les informations correspondant à son futur retrait :

Carte bancaire liée au compte bancaire à débiter.

Date du retrait.

Montant souhaité.

Enfin, un second code sms à usage unique est envoyé sur le téléphone du client qu'il devra composer sur les bornes de retrait.

Les limites et contraintes du retrait d'espèces avec son téléphone

Même s'il est plutôt simple, le système de retrait de billets sans recours à la carte bancaire répond cependant à plusieurs règles et limitations qu'il est bon de garder à l'esprit :

Les retraits d'espèces via smartphone ne fonctionnent en général qu'avec les distributeurs partenaires ou associés à votre banque, qui doivent être compatibles avec la technologie requise. Dans le cas contraire, un blocage technique peut se produire.

qui doivent être compatibles avec la technologie requise. Dans le cas contraire, un blocage technique peut se produire. La mémorisation du code d'activation du service (souvent le même que pour accéder à l'appli bancaire) est impérative car celui-ci est requis à chaque nouvelle demande.

(souvent le même que pour accéder à l'appli bancaire) est impérative car celui-ci est requis à chaque nouvelle demande. Gare à la batterie ! Ca semble tellement évident... mais pas de retrait possible en cas de téléphone déchargé. A ne pas oublier si ce mode de retrait devient fréquent et penser à s'équiper d'une batterie secondaire.

Encore minoritaire en France, le système de retraits d'espèce par smartphone est visiblement appeler à se développer. Il offre en tout cas une nouvelle solution pour retirer du liquide en cas d'oubli ou de perte de sa carte bancaire.

