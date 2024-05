Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: lance un nouvel outil autour des assistants virtuels information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - IBM annonce la sortie de 'IBM Copilot Runway', une nouvelle offre d'IBM Consulting conçue pour aider les entreprises à créer, personnaliser, déployer et gérer des copilotes (soit des assistants intelligents), notamment Copilot pour Microsoft 365.



Avec la nouvelle offre, les clients pourront en toute transparence intégrer l'IA générative des copilotes dans leurs organisations afin d'améliorer la productivité et favoriser la réussite de l'entreprise.



Dans le cadre de la nouvelle offre, IBM travaillera avec ses clients pour créer des copilotes personnalisés. IBM Consulting a notamment travaillé avec Virgin Money pour développer et lancer Redi, un assistant virtuel conversationnel.



' Notre partenariat avec IBM nous a aidé à tirer le meilleur parti de Microsoft Copilot pour trouver un équilibre entre innovation et contrôle', avance Adam Paice, responsable de la proposition numérique chez Virgin Money.





Valeurs associées IBM NYSE -1.95%