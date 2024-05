Des Bourses américaines bien orientées ; Airbnb sous pression

(AOF) - Les marchés actions américains s'inscrivent dans le vert au cours d'une séance calme rythmée par le statu quo de la Banque d'Angleterre et par des inscriptions hebdomadaires au chômage plus élevées que prévu. Les stocks américains de gaz ont progressé moins fort que prévu. La saison des résultats d'entreprises se poursuit et arrive bientôt à son terme. Airbnb trébuche à New-York dans le sillage de l'annonce de perspectives décevantes. Vers 17h20, le Dow Jones avance de 0,49% à 39248 points tandis que le Nasdaq progresse de 0,25% à 16343 points.

Airbnb trébuche de 6,31% à 147,93 dollars après avoir prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street. La plateforme américaine de location de logements de courte durée a dégagé un bénéfice net de 264 millions de dollars au titre des trois premiers mois de 2024, en hausse de 126% en rythme annuel, ainsi qu'un Ebitda ajusté de 424 millions, soit une marge en amélioration de six points à 20%. Ses revenus ont progressé de 18% à 2,1 milliards de dollars.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 231000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 212000 après 209000 la semaine précédente.

AMC Entertainment

AMC Entertainment a fait état d'un résultat au premier trimestre supérieur au consensus. Les recettes du premier trimestre se sont élevées à 951,4 millions de dollars, contre 954,4 millions de dollars il y a un an. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 871 millions de dollars. La plus grande chaîne de cinémas au monde a déclaré que les chiffres du trimestre en cours pourraient être plus faibles qu'il y a un an.

News Corp

Le chiffre d'affaires de News Corp s'est légèrement tassé de 1% à 2,42 milliards de dollars au troisième trimestre par rapport à l'année dernière. Les analystes s'attendaient globalement à un CA de 2,45 milliards de dollars. La firme new-yorkaise a pâti de la morosité du marché de la publicité et de la baisse des ventes de livres. Le bénéfice net s'est élevé à 42 millions de dollars, contre un bénéfice net de 59 millions de dollars l'année précédente. L'EBITDA total s'est élevé à 322 millions de dollars, contre 320 millions de dollars.

Warner Bros

Warner Bros, dont le titre cède près de 2% en avant-Bourse, a annoncé son intention de proposer ses services de streaming Disney+, Hulu et Max en bouquet à ses clients américains, à partir de cet été. La firme a par ailleurs fait état d'une perte nette de 0,40 cents par action pour le premier trimestre, en baisse par rapport à la perte de 0,44 cents par action enregistrée un an plus tôt. Son chiffre d'affaires, ressorti en-deça des attentes, s'affiche à 9,96 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 10,70 milliards de dollars de l'année précédente.