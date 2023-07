information fournie par AFP Video • 05/07/2023 à 16:42

Le roi Charles III et la reine Camilla, en compagnie du prince et la princesse de Galles, William et Kate, quittent le palais de Holyrood pour se rendre à la cathédrale Saint-Giles où le roi recevra les honneurs de l'Écosse lors d'un service d'action de grâce à l'occasion de son couronnement. IMAGES