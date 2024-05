Héritage: pourquoi réaliser un inventaire?

Parler d’argent en famille pour éviter les conflits

L’argent et la mort sont des sujets tabous. Beaucoup de personnes rechignent à organiser leur succession et à discuter de leur héritage avec leurs enfants, car elles ont du mal à envisager leur propre disparition. Pourtant, aborder ces sujets en amont permet de connaître les préférences de chacun et de prévoir qui va hériter de quoi. Ainsi, on évite les mauvaises surprises au moment de l’ouverture du testament et le risque de conflit au sein de la famille.