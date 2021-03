Covid-19: "des mesures supplémentaires" vont être prises en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France (Attal)

AFP Video • 17/03/2021 à 14:13

SONORELe gouvernement va prendre "des mesures supplémentaires" pour contrer l'épidémie en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, annonce le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Ces décisions seront annoncées jeudi à 18 heures pour une application dès ce week-end. D'ici là, "des concertations seront menées dans les régions Ile-de-France et Hauts-de-France et dans les départements contigus à ces régions, pour recueillir l'avis des élus sur les mesures envisagées", a-t-il ajouté à l'issue du Conseil des ministres.