Batteries : Eurofins étend ses capacités de tests aux Etats-Unis

Eurofins, groupe français d'analyse de produits pharmaceutiques, alimentaires et de matériaux, a annoncé lundi étendre ses capacités de tests de composants de batteries aux Etats-Unis pour répondre à la demande croissante de ce marché.

Un nouveau laboratoire de plus de 600 mètres carré sera érigé à Sunnyvale en Californie, et son laboratoire de Syracuse (Etat de New York) sera étendu sur plus de 600 mètres carré, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Le marché des batteries connaît une croissance rapide en raison des véhicules électriques, mais aussi d'autres appareils électriques/électroniques", a expliqué le groupe à l'AFP.

"La nécessité d'analyser les batteries à des fins d'ingénierie et d'analyse des défaillances s'étendrait logiquement pour répondre à ce marché", a-t-il poursuivi, sans communiquer le montant de cet investissement.

"Les deux laboratoires viennent compléter les techniques et capacités de test de la division Eurofins EAG, couvrant plus de 150 techniques de test de matériaux", pour une variété de secteurs industriels, a souligné Eurofins qui a fait l'acquisition des laboratoires EAG en 2017.

Eurofins EAG analyse la pureté des composants et réalise des tests de performance tout au long du cycle de vie des batteries "allant de la taille d'une pile bouton à un pack de batterie de véhicule électrique".