CAN-2022 : La Tunisie surprend le Nigeria (1-0) et file en quarts de finale

information fournie par France 24 • 23/01/2022 à 23:30

La Tunisie a créé la surprise en dominant le Nigeria (0-1), décrochant ainsi sa qualification pour les quarts de finale de la CAN-2022. Malgré une équipe décimée par le Covid-19, les Aigles de Carthage ont réussi à rester solides face aux Super Eagles, qui avaient pourtant réalisé un début de compétition tonitruant. Le duel des Aigles a tourné à l'avantage de la Tunisie. Les joueurs de Mondher Kebaier se sont imposés face au Nigeria (0-1), dimanche 23 janvier, et ont obtenu leur billet pour les quarts de finale, où ils affronteront le Burkina Faso, tombeur du Gabon un peu plus tôt. Malgré l'absence de dix joueurs et de leur sélectionneur pour cause de Covid-19, les Aigles de Carthage ont réussi à dominer les Super Eagles, pourtant donnés favoris après leurs belles performances depuis le début de la CAN-2022.