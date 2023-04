Bayern : l'altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané, symbole d'une frustration ?

information fournie par France 24 • 14/04/2023 à 22:29

Après son altercation à Manchester avec Leroy Sané, Sadio Mané doit-il rester au club ? Le natif de Bambali avait pourtant bien démarré la saison avec les Rekordmeister, avant qu'une blessure n'en gâche la suite. Au PSG, l'entraîneur Christophe Galtier, accusé de racisme, a reçu le "soutien" du club de la capitale à la veille de la rencontre PSG/Lens. Les Sang et Or vont-ils profiter d'une période de turbulences pour cette 31e journée de Ligue 1 ? Enfin, Kylian Mbappé a été décrit par le Time Magazine comme étant "plus qu'un génie du football". Le capitaine des Bleus est-il un des leaders de demain ?