Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: la prudence domine au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris affiche un repli de 0,9% ce matin, pénalisée par Stellantis (-3,8%) et TotalEnergies (-2,6%), loin de l'envolée de Teleperformance qui s'arroge plus de 9%.



Fermée hier pour le congé du 1er mai, la Bourse de Paris évolue dans marché prudent au lendemain d'un communiqué de la Fed qui a laissé planer le doute concernant le calendrier de ses prochaines baisses de taux.



En effet, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) a décidé hier soir à l'unanimité de maintenir ses taux directeurs inchangés.



La Fed note que la croissance reste 'solide', que les créations d'emploi et la consommation demeurent robustes, tandis que l'inflation a cessé de refluer depuis maintenant plusieurs mois.



'Le problème lié à l'inflation risque de ne pas être facile à régler si l'économie continue de bien se porter', reconnaissent les analystes de Commerzbank.



Pour la banque allemande, aucune baisse des taux d'intérêt n'est donc à attendre avant le mois de décembre.



D'autres stratèges évoquent au contraire un FOMC 'légèrement dovish', c'est-à-dire accommodant, Jerome Powell, le président de l'institution, ayant clairement indiqué qu'il était peu probable que le prochain mouvement de taux soit une hausse.



'Certes, la désinflation a marqué un coup d'arrêt au premier trimestre mais cela ne suffit pas du tout pour envisager un 'pivot dans le pivot', c'est-à-dire le retour à un scénario de hausses de taux', estime Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



'Le biais reste donc à la baisse des taux, même si Powell est resté volontairement très flou sur le timing compte tenu de l'incertitude liée à l'inflation', souligne-t-il.



L'incertitude entourant l'agenda de l'assouplissement monétaire de la Fed n'empêche pas les rendements obligataires américains d'amorcer un mouvement de détente.



Le taux des bons du Trésor américain à dix ans évolue autour des 4,61%, contre un pic de quasiment 4,70% hier soir suite aux annonces de la Fed.



'Dans l'ensemble, le sentiment général qui domine sur le marché reste que la Fed commencera à réduire ses taux d'ici à la fin du troisième trimestre', tranche Mahmoud Alkudsi, analyste marché chez ADSS, une société de courtage basée à Dubaï.



Sur le front des statistiques, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi sous la barre du 50 du sans changement qui sépare la contraction de la croissance pour un 22e mois consécutif, signalant ainsi une nouvelle détérioration de la conjoncture en avril.



S'étant replié de 46,1 en mars à 45,7, il met en outre en évidence une légère accélération de la contraction du secteur manufacturier de la zone euro par rapport au mois précédent, avec de fortes divergences de tendances à l'échelon national.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI manufacturier s'est replié de 46,2 en mars à 45,3 en avril, signalant ainsi une quinzième détérioration de suite de la conjoncture du secteur, la contraction ayant affiché en outre son rythme le plus soutenu depuis janvier.



Enfin, dans l'actualité des sociétés tricolores, Worldline affiche pour le premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires d'un peu moins de 1,1 milliard d'euros, en croissance organique de 2,5%, une progression de 3,9% dans les services aux commerçants ayant largement compensé un recul de 1,4% dans les services financiers.



Technip Energies publie au titre des trois premiers mois de 2024 (en données ajustées) un BPA en hausse de 11% à 0,50 euro, mais une marge d'EBIT récurrent en repli de 0,3 point à 7,3% pour un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 1,52 milliard d'euros.



ArcelorMittal a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) - l'indicateur le plus suivi par les investisseurs - de 1,96 milliard de dollars, en hausse de 34% par rapport au trimestre précédent.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.