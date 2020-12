Aux Pays-Bas, un "boucher végétarien" veut convertir les plus fervents carnivores

AFP Video • 08/12/2020 à 16:11

Jaap Korteweg, agriculteur néerlandais de neuvième génération, a renoncé à la viande et a monté sa boîte avec l'ambition d'offrir des substituts végétariens aux carnivores les plus fervents. Le fondateur du "Boucher Végétarien" (De Vegetarische Slager en néerlandais) a vu ses efforts aboutir avec le rachat en 2018 de son entreprise par le géant de l'agroalimentaire Unilever. La multinationale anglo-néerlandaise a désormais placé le "boucher" au coeur de ses projets visant à réaliser des ventes annuelles d'un milliard d'euros via ses aliments d'origine végétale, un marché florissant.