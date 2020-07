Location Airbnb: comment réagir en cas de dégradation

Une garantie prévue par Airbnb existe en cas de dégradation de votre logement. crédit photo : Jirapong Manustrong/Shutterstock / Jirapong Manustrong

Les mauvaises surprises n'arrivent pas qu'aux autres. Il est possible qu'un voyageur dégrade ou casse quelque chose lors de son séjour dans votre logement. Airbnb prévoit heureusement dans ce cas de figure des compensations et une garantie dédiée aux hôtes. Plusieurs cas, plus ou moins médiatiques, ont montré que ces mesures n'étaient pas toujours suffisantes face à certaines dégradations.

Sommaire:

Demandez une compensation au voyageur

Faites intervenir Airbnb

Que couvre la garantie Hôte Airbnb?

Demandez une compensation au voyageur

C'est la première étape: un accord à l'amiable avec le voyageur. Via le centre de résolution d'Airbnb, il est possible de demander une «compensation pour les dommages», en entrant informations et coûts associés. «Si le voyageur accepte le montant demandé, nous procéderons à votre versement dans un délai de cinq à sept jours ouvrables», souligne Airbnb. En revanche, s'il refuse ou ne répond pas durant 72 heures, il est possible de demander à Airbnb d'intervenir.

Faites intervenir Airbnb

C'est l'étape suivante: vous avez 14 jours suivant le départ du voyageur pour signaler la dégradation ou le vol. Généralement la plateforme demande une photo ou vidéo du bien endommagé, la facture, reçu ou relevé bancaire prouvant que vous avez bien acheté cet objet, la preuve du coût de réparation/remplacement (facture, devis). Et dans les cas les plus extrêmes, une preuve de plainte déposée à la police est requise.

Que couvre la garantie Hôte Airbnb?

Soyez vigilant car cette garantie ne couvre pas toutes les dégradations. Elle prend en charge les dommages causés par les voyageurs au logement et aux biens personnels de l'hôte. Le vol d'espèces n'est pas couvert. Les dommages causés par l'usure normale sont à la charge du propriétaire du logement. La plateforme note noir sur blanc que les objets de collections, œuvres d'art rares, bijoux et animaux de compagnie ne sont pas couverts par sa garantie hôte.