Après la défaite au Nagorny Karabakh, les Arméniens plient bagages

AFP Video • 13/11/2020 à 20:51

Après la défaite des forces du Nagorny Karabakh face à l'armée azerbaïdjanaise, les Arméniens des territoires bientôt rétrocédés à Bakou sont convaincus de n'avoir le choix qu'entre la valise et le cercueil. Dans le district montagneux de Kalbajar et sa capitale éponyme, les habitants font les bagages à la hâte et le cœur lourd.