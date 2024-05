La SCPI Iroko Zen acquiert un entrepôt logistique à Hoogezand (Pays-Bas)

La SCPI Iroko Zen fait partie des véhicules ayant le plus collecté en 2023 avec plus de 250 millions d'euros, dont 65,7 millions d'euros au T4. Aujourd'hui, elle multiplie les acquisitions pour investir ses capitaux. Le 97ème actif – et 2ème de l’année 2024 – a été entré en portefeuille dans le courant du mois de mars. Il s’agit d’un entrepôt logistique situé à Hoogezand, au nord des Pays-Bas, acquis pour 14 millions d'euros, hors droits. Les Pays-Bas sont la 4ème exposition géographique (hors France) de la SCPI Iroko Zen avec 9,5% du patrimoine en valeur au 31/12/2023.

254 millions d'euros de collecte nette et un taux de distribution de 7,12%

Iroko Zen fait partie des SCPI qui profitent de la crise en canalisant une bonne partie de la collecte du marché au détriment des SCPI historiques pénalisées par une réelle problématique de liquidité. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 254 millions d'euros de collecte nette en 2023 pour Iroko Zen , soit 100 millions d'euros de plus qu’en 2022, alors que dans le même temps, la dynamique commerciale du marché des SCPI a baissé de 44% : collecte nette des SCPI de 5,7 milliards d'euros en 2023 contre 10,2 milliards d'euros en 2022 ( source : ASPIM ).

Cette forte polarisation de la collecte entre « anciens » et « nouveaux » véhicules (Iroko Zen a été lancée il y a moins de 4 ans) tient aussi à leur performance relative. En 2023, alors que la moyenne des SCPI distribuaient 4,52% à leurs associés, Iroko Zen a produit un rendement de 7,12% au bénéfice de ses associés .

Une 97ème acquisition dans la logistique aux Pays-Bas

La SCPI Iroko Zen ne faiblit pas dans ses investissements afin de ne pas prendre de retard sur sa collecte, tout en profitant de conditions de marché exceptionnelles pour les acquéreurs. Après un premier actif commercial sélectionné en février en Irlande à un taux de rendement immédiat de 7,94%, la seconde acquisition de l’année 2024 a été annoncée aux Pays-Bas mi-mars et concerne un entrepôt logistique négocié à un rendement de 7,83% .

L’actif se situe à Hoogezand, en périphérie sud-est de Groningen (commune d’environ 200.000 habitants) et à une trentaine de kilomètres à l’ouest de la frontière allemande, au sein d’une zone d’activité établie bénéficiant d’un accès à l’autoroute A7 (est-ouest) à environ 2 kilomètres. Il a été édifié en 2006 et développe une surface utile de plus de 24.000 m² !

L’acquisition a pris la forme d’un « sale and lease back » signé avec l’utilisateur, la société de transports JWildeman Storage and Logistics, spécialisée dans la manutention de produits aérosols et inflammables, qui s’est engagée sur un bail de 10 ans ferme. Le montant engagé sur cette opération par la SCPI d' Iroko est de 14 millions d'euros hors droits .