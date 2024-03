Zoom sur les "champions cachés" : ces petites et moyennes capitalisations européennes à potentiel

ODDO BHF

L'année boursière 2023 a été caractérisée par un mouvement haussier étonnamment fort. Toutefois, tous les secteurs n'ont pas contribué de la même manière à ce boom. Les actions à forte capitalisation du secteur technologique, en particulier, ont fait grimper les niveaux de l'indice. En ce début d'année, il s'agit pour beaucoup d'un signal d'alarme indiquant qu'une hausse trop importante a été anticipée à court terme. Dans d'autres secteurs, cependant, de nombreux titres se négocient encore loin de leurs plus hauts, parfois en raison de l'évolution hétérogène de l'année précédente.

Les "champions cachés" - Les petites et moyennes capitalisations européennes à potentiel

Pour les investisseurs d'entreprises de « qualité », les petites et moyennes capitalisations européennes offrent beaucoup de potentiel. Ce mois-ci, nous nous intéressons donc à la question de savoir pourquoi il vaut la peine de s'intéresser à ce segment du marché boursier lorsque l'on investit dans des actions. Les petites et moyennes capitalisations présentent plusieurs avantages en complément des grandes capitalisations.

1. Une plus grande divertisé sectorielle :

Alors que les indices européens des grandes capitalisations sont dominés par les banques, les sociétés d'urbanisme, les sociétés pétrolières, chimiques et l'industrie automobile, les petites capitalisations européennes se caractérisent par une plus grande variété de secteurs.

Vous y trouverez des entreprises intéressantes pour une approche d'investissement axée sur la croissance dans des domaines tels que la technologie, l'industrie, les soins de santé, les biens de consommation et la finance. Dans les secteurs des technologies de l'information et de l'industrie, il existe de nombreux "champions cachés", c'est-à-dire des entreprises qui sont des leaders mondiaux sur certains créneaux.

2. Flexibilité et agilité :

Les petites capitalisations sont souvent plus souples et plus agiles que leurs concurrents plus importants. Leur taille leur permet de réagir plus rapidement aux tendances du marché, de développer des solutions innovantes et de s'adapter aux changements. Cela conduit au développement de nouveaux produits, services et modèles d'entreprise et contribue ainsi à une croissance durable. Cela peut s'avérer un avantage décisif, surtout en période de volatilité économique.

(...)

