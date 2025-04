information fournie par Swiss Life AM FR • 17/04/2025 à 15:19

Webinaire : Mistral Sélection, 1 an de performance et de réussite pour notre SCPI... cap sur de nouvelles opportunités !

Rendez-vous le 24 avril 2025 de 9h à 10h

Un an après le lancement de la SCPI Mistral Sélection, Swiss Life Asset Managers France vous invite à faire le point sur le chemin parcouru et partager les convictions qui guideront la suite de l'aventure Mistral Sélection.

Lancée en avril 2024, la SCPI Mistral Sélection s'est imposée comme une solution d'épargne immobilière innovante, guidée par une stratégie d'acquisition rigoureuse et une liberté totale dans ses choix d'investissement. Cette agilité lui permet de capter les meilleures opportunités du marché immobilier, en France et en zone euro, en ciblant des secteurs en mutation, porteurs de nouvelles perspectives.

Au programme :

- Un retour sur la première année de la SCPI

- Découvrez ce qui distingue Mistral Sélection des autres SCPI dans le contexte actuel

- Les perspectives de développement de Mistral Sélection, à court et moyen termes

Cliquez ici pour vous inscrire à ce webinaire afin d'en savoir plus sur Mistral Sélection et découvrir pourquoi la SCPI séduit déjà près de 2 000 associés et affiche, à fin mars, une capitalisation de 23,6 millions d'euros.

Nota bene : en vous inscrivant via le lien ci-dessus, vous recevrez un email de confirmation contenant votre lien d'accès personnel.

Ce webinaire est exclusivement réservé aux investisseurs qualifiés au sens de la Loi sur les placements collectifs de capitaux.

La SCPI Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin Matla.