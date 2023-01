Vous pouvez maintenant tester les plans de votre logement en taille réelle

Pour éviter les mauvaises surprises, une société propose à ses clients de projeter et tester en taille réelle les plans de leur logement ou commerce avant réalisation des travaux.

Le virtuel, la 3D, l’immersion etc. représentent de sacrés progrès. Ils permettent d’appréhender au mieux des choses qui n’existent pas encore comme un logement à construire. Mais malgré ces précieuses aides technologiques, rien ne remplace le fait de pouvoir tester «en vrai». C’est sans doute en partant de ce constat qu’a été créée la société Lifesize Plans (plan en grandeur nature). Lancée en 2017 en Australie par un constructeur de maison, l’idée vient d’arriver en France par l’intermédiaire d’un restaurateur d’Avignon, Florian Di Vito, qui avait repéré ce nouveau concept. Après avoir vendu son restaurant, il devient le premier franchisé de la marque et s’implante à Avignon .

Faire les bons choix

Disposant d’un espace de 450 m² équipés de 15 vidéoprojecteurs et de 3 écrans (en plus des projections au sol), Lifesize Plans Avignon s’adresse aux particuliers comme aux professionnels. D’ailleurs, au-delà des projections de plans, l’endroit dispose de cloisons à roulettes et de mobilier (lit, table, commode, etc.) afin de rendre l’expérience encore plus concrète. On peut même faire rentrer un véhicule sur place afin de visualiser sa place sur le plan d’un parking ou d’un garage. «Ce système offre vraiment une expérience directe et garantit de s’immerger totalement dans son projet» , s’enthousiasme Julie Chaves, fondatrice de l’agence A la ligne architecture qui a testé le concept et compte le proposer à ses clients.

Elle estime qu’un créneau d’une heure est largement suffisant pour valider un plan. «Cela permet de s’assurer que le plan est parfaitement fonctionnel et adapté aux besoins. Le fait de pouvoir poser des meubles et des cloisons amovibles est particulièrement utile, souligne-t-elle. Pour une cuisine, par exemple, on peut s’assurer que les cloisons ne sont pas trop proches ou que l’on peut ouvrir les tiroirs sans gêne.» Elle compte proposer cette prestation en option à ses clients pour interagir avec eux sur place moyennant 700 euros (pour les particuliers souhaitant s’offrir seuls le service Lifesize Plan, les tarifs débutent à 400 euros HT). «Sur un budget de construction de maison de 500.000 à 600.000 euros, c’est finalement une paille si cela permet de faire les bons choix» , souligne Julie Chaves.

Outre ce service de base de projection de plans, la société s’apprête à proposer un service de réalité augmentée avec l’utilisation de casques de réalité virtuelle. L’occasion de mêler pleinement réel et virtuel. Par ailleurs, une fonctionnalité baptisée Lifesize Design permettra d’effectuer des projections en 3D pour greffer sur son plan, objets, plantes, ameublement au choix...