Vous pouvez désormais faire votre carte grise dans un bureau de Poste

Une nouvelle procédure de demande de carte grise est disponible via une borne spécifique installée dans deux bureaux de poste de la région parisienne. Après l'envoi de quatre documents, il est possible, en moins de quinze minutes, d'obtenir un certificat provisoire d'immatriculation.

Depuis début février, il est possible d'effectuer sa demande de certificat d'immatriculation en ligne en se rendant dans un bureau de poste. Une borne spécifique est installée dans deux agences en région parisienne : dans le XIXe arrondissement de Paris et à Pantin. En quinze minutes, il est possible de repartir avec un certificat provisoire, rapporte L'Argus.

Quatre documents à transmettre

Une fois devant la borne, le nouveau propriétaire du véhicule doit créer un compte avec son numéro de téléphone portable. Après la transmission des quatre documents indispensables (certificat d'immatriculation, certificat de cession, permis de conduire et justificatif de domicile), il reçoit un certificat provisoire d'immatriculation qui lui permet de circuler.

C'est seulement 48h ou 72h après cette demande que le demandeur recevra à son domicile, par courrier, l'original de sa nouvelle carte grise. La demande effectuée sur cette borne est traitée en priorité. Depuis novembre 2017, les guichets des préfectures ne délivrent plus de carte grise, les automobilistes doivent faire leur demande sur Internet.

Une démarche qui coûte 29,90 euros

Cette formule s'adresse à ceux pour qui « l'outil informatique est compliqué », explique à BFM Islam Zerarka, fondateur de RéfleXe Carte grise, la start-up qui a conçu la borne. « Un téléopérateur suit en permanence la procédure et [peut] intervenir à tout moment », ajoute le responsable. Ce service coûte 29,90 euros, le même prix qui est demandé par un professionnel ou par les sites spécialisés. Cependant, en réalisant la même opération sur Internet, c'est gratuit.

Ce test sera effectif pendant deux mois.