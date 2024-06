Vous pourrez dormir dans cette ancienne banque et nager dans la salle des coffres

Le siège social de la banque Scalbert-Dupont, à Lille, va devenir un hôtel haut de gamme. La piscine sera notamment implantée dans l’ancienne salle des coffres.

On se croirait dans un épisode de la série La Casa de Papel . Rappelez-vous, les braqueurs s’étaient lancés dans le casse du siècle, celui de la banque d’Espagne à Madrid, mais la chambre forte où étaient cachés les lingots d’or se remplissait d’eau si quelqu’un tentait d’y pénétrer. À Lille, le siège social de la banque Scalbert-Dupont, siège historique de deux banques fondatrices du CIC, datant de 1929, était doté d’un système de protection autour de l’eau également contre les tentatives d’intrusion. La salle des coffres était entourée d’une galerie remplie d’eau et les gardiens surveillaient le niveau de l’eau pour s’assurer qu’il ne baissait pas. Si un tunnel perçait la galerie, le niveau d’eau diminuait, ce qui permettait de signaler une intrusion.

La salle des coffres future pièce maîtresse de l’hôtel

La salle des coffres va justement devenir une piscine et un espace bien-être, dans le futur hôtel quatre étoiles Oceania Les Augustins, composé de 88 chambres. « Nous avons eu l’opportunité d’utiliser cette galerie comme un espace périphérique d’installations techniques que l’on ne souhaite pas rendre apparentes », explique Laurence Goardon, architecte de l’agence A26 en charge du projet. « Nous avons pris la salle des coffres au sous-sol, cet espace occulté, caché, voire confidentiel, toujours fermé, et nous l’avons mis en lumière . Il sera la signature de cet hôtel », ajoute-t-elle. Afin de préserver l’ambiance du lieu, les coffres-forts seront mis en vitrine comme des bijoux de luxe avec les cadenas ‘Fichet’ historiques. Le spacieux hall de la banque va devenir un espace de convivialité ouvert aux clients de l’hôtel mais aussi à tous les Lillois. Des salons lounges et des salles de coworking sont également proposés.

« En tant qu’architecte, le sujet de changement de destination des lieux, de “comment je peux faire pour créer moins de surface neuve possible, m’insérer dans l’existant”, est central . Le travail de l’architecte est de mettre en avant les potentiels du bâtiment et d’aller plus loin que ce que le maître d’ouvrage pourrait imaginer. L’architecte est le meilleur conseil pour transformer les espaces. Il n’y a plus de terrain, la construction neuve se fait rare, je crois en la mixité des bâtiments qui vont devenir des lieux d’attractivité », expose Laurence Goardon. La livraison de l’hôtel presque flambant neuf est prévue au printemps 2025. Le chantier a démarré il y a un an après des travaux de curage. « On ne va plus dans un hôtel pour être hébergé uniquement, aujourd’hui on cherche un lieu d’évasion. On n’est plus chez soi, on est invités dans un univers où l’on veut se projeter », conclut l’architecte.