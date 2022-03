Vol de carburant : Les conseils pour éviter une telle mésaventure

Il est notamment conseillé de garer son véhicule dans une zone éclairée et non isolée pour éviter de se faire siphonner son réservoir (illustration). (Andreas160578 / Pixabay)

Les vols de carburant pourraient connaître une recrudescence prochainement. En cause notamment : l'envolée des prix. Voici quelques conseils donnés par la gendarmerie pour éviter aux automobilistes de connaître cette mésaventure.

Avec la flambée des prix de l'essence, qui dépassent dans de nombreuses stations-service la barre des 2 euros le litre, les vols de carburant pourraient augmenter, prévient notamment la gendarmerie de Haute-Garonne dans une publication Facebook relayé par Actu Toulouse .

Les militaires donnent ainsi quelques conseils afin d'éviter aux automobilistes de connaître une telle mésaventure.

Garage fermé ou lieu éclairé

D'abord, les gendarmes conseillent « dans la mesure du possible » de stationner son véhicule « dans un box ou un garage fermé, ou de manière à ce que la trappe à essence ne soit pas accessible » . Pour ceux qui habitent en ville et qui n'ont pas la chance d'avoir un garage, il est recommandé de garer sa voiture « sur un emplacement éclairé et non isolé » .

Par ailleurs, il faut veiller à verrouiller l'accès au réservoir. Comme l'explique Auto Plus , plusieurs dispositifs existent. Le magazine cite notamment une crépine anti-siphonage, qui peut être installée par soi-même ou par un garagiste. Un bouchon sécurisé peut également être mis en place. Selon nos confrères, six millions de litres de carburant sont volés chaque année. « En cas d’incident, contactez le 17 pour signaler le vol de carburant en préservant les traces et indices éventuels » , concluent, eux, les gendarmes.