Voici les arrondissements à privilégier pour un appartement parisien lumineux

Disposer d’un logement bien exposé, traversant et avec de nombreuses fenêtres est un confort de plus en plus apprécié. Ces arrondissements parisiens sont ceux où il y en a le plus.

Et si le vrai luxe, c’était la lumière? Après l’emplacement, la luminosité d’un logement est sans doute le critère le plus recherché et le phénomène a encore été accentué par le confinement où certains ont très mal vécu dans des appartements trop sombres. Pour en avoir le cœur net, la plateforme de gestion locative Flatlooker a analysé ce mois-ci un échantillon de 2350 logements dans la capitale. Il en ressort notamment que ce sont les 15e, 3e et 12e arrondissements qui disposent de la plus forte proportion de logements bien exposés (sud, sud-est et sud-ouest), soit entre 42% et 38%. A contrario, les 7e, 6e et 14e s’en sortent le moins bien sur ce critère avec seulement 19% à 25% d’appartements ayant la bonne exposition.

La start-up a également épluché les arrondissements offrant le plus de fenêtres par pièce. Pour les T1, ce sont les 1er, 6e et 3e qui s’en sortent le mieux alors que pour les T2, ce sont les 1er, 2e et 14e ou encore les 3e, 7e et 6e pour les 3 pièces et plus. Quant aux arrondissements disposant du plus d’appartements traversants, ce sont les 1er (32%), 6e (31%) et 12e (30%). En combinant tous ces critères, Flatlooker est parvenu à dresser le podium des arrondissements les plus lumineux et les plus sombres de la capitale. C’est ainsi que les 3e, 12e et 1er se partagent les lauriers lumineux, tandis que les 4e, 7e et 10e représentent le côté obscur de la force.

Un critère pour le Pinel+

«La luminosité est un critère essentiel pour le bien-être, et connaître ces détails peut grandement influencer le choix d’un logement» , souligne Nicolas Goyet, PDG de Flatlooker. Rappelons que les critères d’éligibilité au dispositif Pinel+ (qui n’a jamais connu le succès) intégraient des éléments de luminosité, notamment avec l’obligation de créer des logements traversants (à double exposition) pour les 3-pièces et plus. Par ailleurs, s’il est difficile de faire passer la très grande luminosité pour un argument permettant d’augmenter le loyer, cela reste un atout fort pour justifier un supplément de prix (ou une moindre baisse selon les cas de figures) en cas de vente.