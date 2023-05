Voici le top 5 des idées reçues sur les panneaux solaires

Ce mercredi 3 mai marque la journée mondiale du soleil, l’occasion de revenir sur les idées reçues sur les panneaux solaires qui ont la peau dure.

Les panneaux solaires peinent à s’imposer sur le marché français. Une maison sur quatre est équipée de panneaux solaires aux Pays-Bas contre une maison sur cinquante en France. Outre le coût élevé d’une installation solaire, de l’ordre de 9000 euros, qui constitue un réel obstacle, des clichés sur les panneaux solaires résistent.

1. Les panneaux solaires ne fonctionnent pas l’hiver

« Certes le meilleur rendement est l’été mais les panneaux solaires fonctionnent aussi l’hiver. Ils ont besoin de lumière mais pas forcément de soleil », explique Jean Rosado, directeur général d’Otovo France, une start-up spécialisée dans les panneaux solaires. L’approvisionnement en énergie ne s’arrête donc pas l’hiver.

2. Les panneaux solaires ne fonctionnent que dans le sud de la France

« C’est un préjugé. Bien sûr qu’à Marseille, les panneaux marchent mieux qu’à Lille mais les panneaux fonctionnent de manière efficace quelle que soit la localité », appuie Jean Rosado. D’après les chiffres du Solar Index fournis par Otovo, à Marseille, les consommateurs économisent 1790 euros d’économie par an la première année, et 53.700 euros sur 30 ans et à Lille ils économisent 1292 euros d’économie la première année et 38.800 euros sur 30 ans, une différence de presque 15.000 euros certes. La somme économisée reste toutefois intéressante à Lille également. « Les pays qui installent le plus de panneaux solaires sont les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique, or ce ne sont pas les lieux les plus généreux en soleil et pourtant les panneaux fonctionnen t», ajoute Jean Rosado.

3. Les panneaux solaires sont constitués de terres rares

Aucune terre rare n’est utilisée dans les panneaux solaires. Ils sont constitués de silicium, extrait de sable ou de quartz, un matériau semi-conducteur. Le verre, l’aluminium et le cuivre, autres composants d’un panneau solaire, sont recyclables. Le quota moyen de recyclage pour un tel produit est de 94%. D’après le ministère de la Transition écologique, depuis leur création, 15.000 tonnes de panneaux ont été traitées.

4. Les panneaux solaires sont réservés à une élite

Les panneaux solaires sont peu abordables , il est vrai. Mais des solutions existent pour acquérir des panneaux solaires sans bénéficier de hauts revenus. Le panier moyen est de 9900 €, d’après David Suissa, directeur commercial d’Avisun, une entreprise spécialisée dans le photovoltaïque. Une installation est rentabilisée entre 10 et 15 ans, ce qui prend du temps. Toutefois, il est possible de louer des panneaux solaires sur de la longue durée. « Nous proposons une offre de location à partir de 50 euros par mois. Il est ainsi possible de s’équiper sans investir trop d’argent. L’installation reste la propriété d’Otovo pendant 20 ans et la société intervient ainsi en cas de souci technique », propose Jean Rosado.

5. Les panneaux solaires nous rendent totalement autonomes

« La seule vraie solution, c’est la combinaison de plusieurs sources d’énergie », assure Thierry Chambon de la société Energisme, qui a développé un logiciel capable de renseigner l’usager sur sa consommation, en comparaison avec celle de la veille, de l’année précédente ou de celle d’un autre bâtiment de même typologie pour des bailleurs sociaux, des bailleurs privés ou des entreprises. Le solaire résidentiel ne suffira pas à répondre aux besoins en électricité de la France. « On estime que l’on pourrait produire un tiers de l’électricité dont on aurait besoin en 2050 si on équipait toutes les toitures de France », se projette Jean Rosado. Un pourcentage conséquent mais insuffisant donc pour que les panneaux solaires suffisent à alimenter toute la France en électricité.