Voici le nouveau protocole sanitaire qui s'applique désormais dans les commerces

Le texte contient plusieurs modifications et restrictions supplémentaires pour les commerces qui rouvrent ce samedi 28 novembre.

Jour J pour les commerçants jugés «non essentiels». Ce samedi 28 novembre, ces professionnels peuvent enfin lever le rideau, après plusieurs semaines de fermeture. Les Français peuvent donc reprendre leurs achats, comme l'avait confirmé mardi soir le président de la République lors de son adresse aux Français. Néanmoins, pas question de faire ses courses comme avant : un protocole sanitaire renforcé a été défini par le gouvernement et les fédérations de commerçants. En voici les différents aspects.

Le détail a été précisé jeudi par Alain Griset et le document final a été transmis par Bercy dans la foulée. D'abord, certaines subtilités demeurent : ainsi, les écoles de conduite peuvent reprendre les cours pratiques mais les cours théoriques de code continuent quant à eux de se faire à distance. Ensuite, les agences immobilières peuvent reprendre les visites. Les restaurants, salles de sport, bars et activités comme les boîtes de nuit restent quant à eux fermés.

Dans les commerces, la jauge d'occupation passe d'une personne pour 4 m2 à une personne pour 8 m2. Un doublement qui risque de forcer les clients à faire la queue. Le calcul de la jauge s'effectue sur «la surface de vente totale», a noté le ministre. C'est donc l'ensemble de la surface de vente qui est prise en compte, sans déduire, dans le calcul, les gondoles, meubles et autres éléments empêchant le passage des clients. «Ça va être chaud pour les petites surfaces et les activités comme les coiffeurs », s'inquiétait un représentant de commerçants interrogé par Le Figaro. Le comptage des clients est également rendu obligatoire pour les surfaces supérieures à 400 m2.

Il a toutefois été précisé qu'une «tolérance» existe pour les petites surfaces, afin d'éviter de trop corseter les petits magasins. Par exemple, «lorsqu'un couple ou un parent avec son enfant entrent dans un commerce. Ils compteront pour une seule personne», a déclaré le ministre. La règle du comptage doit donc être appliquée avec «bon sens». En outre, le personnel des magasins est exclu du comptage pour la jauge des 8 m2. Un soulagement pour les professionnels.

Le nouveau protocole ne prévoit pas de prise de rendez-vous obligatoire pour accéder aux commerces, piste avancée par les professionnels pour obtenir la réouverture. Les rendez-vous doivent simplement être privilégiés, lorsqu'ils sont possibles. Instaurer un sens de circulation n'est pas non plus obligatoire mais recommandé «lorsque la configuration s'y prête». Il n'est pas non plus obligatoire pour les clients de télécharger TousAntiCovid, même si le téléchargement est encouragé. Les gestes barrières, le port du masque et la distribution de gel hydroalcoolique restent de mise.

Les commerces doivent définir un «référent Covid» dans chaque magasin. Les boutiques doivent aussi lutter contre les «points de groupement» propices au rassemblement des clients, comme les zones d'emballage de cadeaux ou les cabines d'essayage. Ces espaces doivent être «adaptés, limités ou supprimés» selon les magasins. Enfin, les commerces sont invités à mettre en place des «créneaux horaires de faibles affluences» pour permettre aux personnes vulnérables de faire leurs achats en sécurité, sans que cela soit obligatoire.

Un protocole mis en place pendant plusieurs mois

Néanmoins, les professionnels ont obtenu quelques avantages : en échange des restrictions, ils pourront ouvrir le dimanche et avec des horaires amplifiés, jusqu'à «21h», en décembre. «Elisabeth borne a renvoyé une instruction en ce sens aux préfets», a indiqué Alain Griset ce jeudi. Les professionnels espèrent bénéficier de ces possibilités en janvier aussi, pour pallier la limitation du nombre maximum de clients dans le magasin. Ces modifications devront toutefois être validées avec les organisations syndicales. «Cela veut dire que ceux qui travaillent en individuel vont bosser nuit et jour, mais c'est mieux que rien», estime une source, qui attend de voir les modalités précises. «Les syndicats vont être inclus dans la discussion, il faut qu'on voie si cela se fera par branche ou plus globalement», ajoute notre interlocuteur.

Dernière information d'importance, ce nouveau protocole est conçu pour durer plusieurs mois si nécessaire. «C'est plutôt une bonne chose, cela nous évitera de voir les règles changer toutes les semaines», réagit un représentant d'organisation professionnelle. Ce nouveau cadre devrait donc rester en application un certain temps, dans la logique portée par le premier ministre de garder l'épidémie sous contrôle grâce à des restrictions, même après le déconfinement. «Le ministre n'a pas précisé de date de fin, il a juste dit que la crise sanitaire n'allait de toute façon pas s'arrêter par magie fin décembre, le cadre devrait donc être applicable pendant plusieurs mois», confirme une source. Il faudra donc s'habituer à ces nouvelles restrictions.