Voici la somme que les Français conservent en moyenne sur leur compte courant, vous allez être surpris

Les Français ont en moyenne 7 952 euros sur leur compte courant d'après un rapport de la Banque de France. (illustration) (Geralt / Pixabay)

La Banque de France a rendu mercredi 17 juillet 2024 un rapport concernant les placements financiers des Français, du livret A au LEP en passant par les assurances-vie. Cette étude permet notamment de savoir combien d'argent conserve un Français en moyenne sur son compte courant, rapporte Ouest-France .

En s'appuyant sur les 83 millions de comptes recensés en décembre 2023 en France, pour un encours global de 660 milliards d'euros, la moyenne atteint 7 952 euros. Un chiffre qui peut paraître énorme pour la grande majorité des Français car il cache en réalité de très fortes disparités.

Compte courant : une médiane à environ 1 000 euros

Les comptes à plus de 10 000 euros ne représentent en effet que 13% de la totalité des comptes mais 83% de l'encours global. A l'opposé, 27 % des comptes courants ont un encours inférieur à 150 €, 12 % sont compris entre 150 et 500 €, et 17 % entre 500 et 1 500 €. D'après ce rapport, la médiane s'établit donc aux alentours des 1000 euros. Ce qui veut dire que la moitié des comptes ont moins que cette somme, et l'autre moitié plus.

Un chiffre qui semble traduire un peu mieux la réalité. Attention, avoir peu d'argent sur son compte courant ne veut pas forcément dire vivre dans la précarité. Certains de ces comptes sont également inactifs ou très peu dotés, notamment si leur détenteur possède un autre compte courant. De nombreux Français préfèrent aussi placer leur argent sur des comptes épargne plus rémunérateurs et laisser leur compte courant au minimum.