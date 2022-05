Vinted, une plateforme décriée mais qui continue de cartonner

Malgré son succès, Vinted ne semble pas répondre à l'ensemble des aspirations des utilisateurs et de nouvelles plateformes se développent.

Fondé en 2008, Vinted revendique désormais plus de 50 millions de membres dont plus de 19 millions en France. L'entreprise lituanienne, qui permet d'acheter et de vendre des vêtements de seconde main, est présente dans 16 pays. De nombreuses influenceuses se font le porte-parole de cette plateforme pratique et lucrative. Certaines deviennent même « conseillère » pour « vinties », le surnom dont s'affublent les afficionados de ce site. «A yant moi-même traversé des difficultés sur Vinted, je me consacre à venir en aide aux vendeurs de seconde main », explique ainsi l'une d'entre elles.

Sur des groupes Facebook, tel « Vinted: augmente tes ventes », des membres postent presque quotidiennement « mon défi du jour », qui est en fait un objectif de vente d'une « conso marchande », un concept emprunté à Élodie Juge, qui désigne les utilisatrices (80% des vinties sont des femmes entre 15 et 45 ans), vendeuses mais aussi acheteuses. On observe également la croissance d'un nouveau type d'acteurs, les adolescents et plus particulièrement les adolescentes.

Vinted voit ses « consos marchands » spéculer, grâce « à leur montée en compétences ». À tel point que les vendeurs et les acheteurs en viennent à se faire justice eux-mêmes : un groupe Facebook « Litiges de Vinted », lieu d'un procès à commentaires ouverts de la licorne lituanienne, fait fureur.

Et le succès est tel qu'il existe même un Neurchi Vinted, un groupe qui rassemble les anecdotes des vinties sur Facebook. On chine les bonnes affaires sur Vinted, mais aussi les bonnes blagues.

« Tu ne le portes pas, vends-le ! ». Le slogan de la plate-forme est clair. Selon Élodie Juge, docteur en sciences de gestion, spécialiste de Vinted depuis 2013, la plateforme ne s'est jamais caché de la recherche avant tout de « bonnes affaires ». Et l'argument écologique de la seconde main n'a pas été le sien au démarrage. « Achète en lot. Économise sur les frais de ports. »: autant d'injonctions qui encouragent les transactions. Élodie Juge date la préoccupation environnementale des « vinties » à 2019, un nouveau paradigme pour la plateforme dans l'ère du temps donc, comme en atteste sa page Instagram depuis peu. Page Instagram très alléchante par ailleurs, loin des fils Vinted lambda, qui s'apparentent davantage à un dédale où l'on aurait besoin d'un fil d'Ariane.

Vinted et ses détracteurs: la rançon du succès ?

Pourtant ses détracteurs dénoncent les défauts avec des tweets et dans des blogs tels Le dressing libre ou encore Les jolies tulipes . La blogueuse de jolies tulipes raconte une anecdote: « Je ne me suis pas connectée sur Vinted pendant 2 jours [...] je ne peux ni répondre de ça, ni prévenir les autres acheteuses que je n'ai ni adresses, ni de moyen de les rembourser ». En résumé, sur Vinted, une fois une offre de vente acceptée, il faut être réactif et poster rapidement le colis, sans quoi l'application bloque le vendeur. La blogueuse du dressing libre s'attaque quant à elle aux contrefaçons, entre autres: « Même si la plateforme exige des certificats d'authenticité, il n'y a aucun contrôle réel de la marchandise. » Chronophage, produits de mauvaise qualité, mensonge sur certains produits...Céleste, 20 ans et ancienne habituée de Vinted, décrit le défaut principal de l'application selon elle : « En résumé, tu peux mettre des trucs nuls sur Vinted. » Cette utilisatrice regrette l'absence d'un contrôle qualité, que l'on pouvait retrouver dans d'autres plateformes comme Videdressing.com, qui se chargeait de vérifier la qualité du vêtement.

Des « consos marchandes » qui reviennent néanmoins au « bercail »: la déception face à Vinted est vite atténuée selon Élodie Juge puisque, dans le fond, « ça ne fonctionne pas si mal. »

Le souhait d'une plus grande attention écologique pousse les utilisatrices vers d'autres plateformes. MooM Planet propose des services de rachat, de réparation, de customisation, de collecte ou de recyclage… Des alternatives qui incluent plus d'acteurs en somme et qui font valoir leur avantage d'être physique ainsi que de disposer des mêmes garanties commerciales que dans un magasin classique. « J'aime bien l'appli Unique, tu vois les boutiques de seconde main autour de toi. » confie Céleste. Autre solution, Redivie qui se propose d'être un intermédiaire entre les particuliers et les marques qui se lancent dans la seconde main. Certaines marques ont déjà mis en œuvre leur site de seconde main : Redoute avec la Reboucle, Okaidi avec IDTROC, ou encore Stella McCartney avec The RealReal.

