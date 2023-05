Victime d’un squat, il plante sa tente devant le siège de son assureur

Un propriétaire qui a dû faire face à des locataires mauvais payeurs puis à des squatteurs a décidé de faire le pied de grue devant la GMF Assurances, pour obtenir gain de cause.

C’est un cri de désespoir. Un propriétaire dont la maison est squattée depuis deux ans , à Toulon (83), a décidé d’attendre de pied ferme devant le siège de la GMF Assurances, à Levallois-Perret (92). Il a donc installé sa tente devant l’entrée, résolu à ne pas bouger. La police l’a toutefois délogé en moins de 24 heures. Ce n’est pas la première fois que Cyril installe sa tente devant les bureaux de son assureur. En janvier déjà, il avait entamé une grève de la faim pendant 5 jours afin de faire réagir son assureur à Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

À bout de nerfs, Cyril ne sait plus quoi faire pour faire cesser le cauchemar qu’il vit depuis deux ans. Tout commence lorsqu’il a mis sa maison en location en 2021. Les locataires se sont séparés et la femme a été placée sous curatelle. Il a alors dû faire face à des loyers impayés . Son bien a ensuite été squatté pendant l’absence de la locataire et est même devenu un point de deal. La maison se dégrade tellement qu’elle fait l’objet en février 2022 d’une procédure d’insalubrité mettant en demeure le propriétaire de réaliser de gros travaux sous 6 mois.

1 euro par jour pour s’alimenter

La descente aux enfers du propriétaire ne s’arrête pas là. Un incendie se déclare dans sa maison. Un matelas et une poutre de la mezzanine auraient pris feu. « Il n’y a plus de fenêtres, plus de serrure… La maison est dans un état déplorable alors que c’était une petite maison familiale au départ », se lamente le propriétaire auprès du Parisien . Il compte obtenir réparation du préjudice subi mais, du côté de l’assurance de son ancienne locataire, Generali, ça coince. Il serait impossible, selon l’experte mandatée par l’assureur, de distinguer les dégradations provoquées par les squatteurs de celles éventuellement commises par la locataire. Generali refuse donc de verser le moindre kopeck et la GMF ne veut pas non plus payer. Le montant des travaux serait de 250.000 euros alors que le propriétaire a fait l’acquisition de sa maison pour 200.000 euros. Il serait donc contraint de verser plus d’argent pour remettre sa maison en état que pour l’achat de son bien.

Le quadragénaire n’est plus en capacité de rembourser son prêt. Il perd alors son emploi et connaît même de graves problèmes de santé. Interdit bancaire, il finit par dormir dans sa voiture avec 1 euro par jour pour s’alimenter. En attendant, il est déterminé à rester devant les bureaux de la GMF même sans sa tente afin d’obtenir gain de cause. Un appel à l’aide pour le moment demeuré sans réponse.