Versailles s’offre un nouvel office du tourisme à 5 millions d’euros

Versailles dévoile son nouvel office du tourisme, prolongé par un bosquet attenant qui mène à une somptueuse statue de Molière en bronze.

On ne peut pas le manquer. Dès la sortie de la gare de RER Versailles Château Rive-Gauche, on tombe nez à nez avec l’office du tourisme flambant neuf de la ville. Une position stratégique pour « capter les gens. Les inciter à aller visiter le château mais aussi la ville », explique le maire de Versailles, François de Mazières, lors de l’inauguration officielle de l’édifice de 410 mètres carrés, ce lundi 6 mai.

Pourtant, le bâtiment n’est pas très haut, 6,50 mètres seulement, une « micro architecture », comme le décrit l’architecte, Philippe Chiambaretta. Il respecte ainsi l’alignement de la rue. « On ne voulait pas faire un immeuble supplémentaire mais un pavillon comme dans les expositions universelles, une architecture adoucie », résume l’édile. Ses piliers en pierre de Bourgogne font écho au classicisme du château et sa façade vitrée avec sa toiture en zinc à l’architecture métallique de la gare, comme un effet miroir. « C’est un carré parfait, avec une double symétrie. Une grande arche en pierre face à la gare avec un toit plat et un cube de verre. Un lieu d’informations et de connaissance, rappelant les mots de Sacha Guitry: Si Versailles m’était conté »», souligne Philippe Chiambaretta. Une véritable vitrine érigée en lieu et place de l’ancienne gare routière, « moche et sinistre. Ça n’était pas Versailles ici. Il fallait faire quelque chose en rapport avec l’histoire », tance le maire. Le rez-de-chaussée est destiné à l’accueil du public et l’étage aux services de l’Office.

Un bosquet imitant les bosquets du château de Versailles

Il s’agit également de donner vie à un pavillon qui mène à un bosquet, évoquant les bosquets du château de Versailles . En 1663, Molière jouait pour la première fois ses pièces dans les bosquets du château de Versailles, comme se plaît à le rappeler François de Mazières. Le bosquet a été réalisé à partir des dessins de Nicolas Gilsoul, paysagiste conseil de la Ville. Et au fonds du bosquet, une surprise nous attend: une statue en bronze représentant le célèbre dramaturge Molière, réalisée par l’artiste français Xavier Veilhan. « Les passants s’assoient à côté de la sculpture, la touche et se prennent en photo avec elle. Cette dimension d’appropriation physique des formes est importante pour moi. D’une certaine manière, cela vient honorer sa proximité de jadis avec son public », décrit Xavier Veilhan.

« Un architecte des bâtiments de France avait interdit il y a 20 ans que l’on mette quelques orangers dans des pots à Versailles. Il déclarait que Versailles était une ville minérale, que l’on ne pouvait pas mettre des arbres. Versailles la minérale donne sa part au végétal. Faire sa place au paysage à côté de l’architecture est indispensable », affirme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, lors de l’inauguration. La région a injecté pas moins de 1 million d’euros dans le projet qui a coûté en tout plus de 5 millions d’euros. « Ma vision de l’Île-de-France est celle d’un rééquilibrage entre Paris et la banlieue, entre Paris et ses autres capitales. Versailles est la capitale de l’Île-de-France pour les Jeux Olympiques », assure Valérie Pécresse. « La première bonne impression de Versailles par le monde sera l’office du tourisme », lance quant à elle Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale. À quelques mois des JO, ce bâtiment sera le premier visible par les touristes étrangers venus assister aux épreuves d’équitation. « Ce qu’il y a de plus beau à Paris, c’est Versailles », ironisait l’historien Pierre de Nolhac. Les créateurs de l’office du tourisme n’avaient donc pas le droit à l’erreur.