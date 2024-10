«Versailles n’est pas que bourgeoise»: des HLM dans un quartier chic à louer moins de 300€

La commune des Yvelines vient de construire quatre maisons et 51 appartements dont 17 HLM, à loyers très attractifs.

« Versailles n’est pas qu’une ville bourgeoise, elle a aussi une tradition sociale forte. » François de Mazières, maire Divers droite de Versailles depuis 16 ans, vient d’inaugurer une nouvelle résidence en plein cœur de la commune des Yvelines (78). L’adresse est prestigieuse puisque l’édifice se situe avenue de Paris, une artère emblématique de Versailles. Au numéro 104 précisément à deux pas du domaine de Madame Élisabeth, sœur du roi Louis XVI et à cinq minutes de la gare de Porchefontaine (RER C) (voir la carte ci-dessous). L’immobilier est loin d’être bon marché par ici puisque le m² dépasse allègrement les 10.000 euros et peut même avoisiner les 11.000 euros .

À cette adresse, se trouvait une maison construite à la fin des années 50 qui est donc remplacée par une nouvelle résidence promue par la société Nacarat. Elle se compose de quatre maisons individuelles de 5 ou 6 pièces, dotées d’un jardin de 55/65 m² à l’abri des regards extérieurs et d’un parking. Deux demeures de 110 m² sont encore disponibles pour un prix légèrement supérieur à un million d’euros. Soit près de 9100 euros le m².

À cela s’ajoute un immeuble de 51 appartements (du studio au 6-pièces). Parmi eux, 34 logements privés, dont 9 sont encore disponibles. Là encore, les tarifs sont salés: un 5-pièces (à partir de 100 m²) est à vendre à partir de 1,048 million d’euros ou un 3-pièces se négocie autour de 800.000 euros.

En revanche, les 17 logements restants sont loués à des prix cassés. Il s’agit de HLM de 25 à 30 m² en majorité (ainsi que quelques 3-pièces de 57/60 m² en duplex avec terrasse) à louer entre 7,5 et 9 euros par m² par mois, au lieu de 20 euros en moyenne pour cette adresse versaillaise. Soit une économie de plus de 325 euros par mois (227 euros par mois hors charges au lieu de 553 euros). « Tous les dossiers ont été validés en commission , affirme Éric Le Coz, directeur général de Versailles Habitat. Les 17 locataires, parmi lesquels des fonctionnaires de ministères, prendront possession de leur logement le 14 octobre. »

Ces 17 nouveaux logements sociaux vont permettre à Versailles de grossir son quota de HLM qui, lentement mais sûrement, se rapproche des 25% imposés à la loi. La ville, qui doit verser cette année 1,4 million d’euros de pénalités à l’État pour ne pas avoir construit assez de HLM, compte 22% de logements sociaux, « bien répartis dans la ville » et a encore 1200 logements à construire d’ici 2032. « Les 3 derniers pourcents sont difficiles à atteindre car nous avons moins de foncier et Versailles, ne l’oublions pas, est une ville touristique qui a un château, une forêt, une garnison historique et des terrains inconstructibles , souligne Éric Le Coz qui se réjouit d’avoir « peu de recours » pour la construction de HLM. « Les Versaillais sont plus soucieux de la qualité du bâti et que du profil des locataires de HLM. Nous sommes vigilants à la qualité architecturale de nos logements sociaux qui ne dénaturent pas la ville. S’ils se fondent dans la ville, c’est que les logements sociaux sont de qualité. »