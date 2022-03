Val-d’Oise : il transforme son jardin en décharge, ses voisins ne savent pas quoi faire

Les voisins du propriétaire le soupçonnent d'enfouir des déchets sous terre, provoquant une pollution des sols. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Des habitants de Mareil-en-France (Val-d’Oise) s’inquiètent des détritus entreposés par un voisin sur son terrain. Ce dernier, spécialisé dans le nettoyage des bâtiments, a transformé le joli parc boisé de sa propriété en véritable décharge au fil des mois. Ses voisins le soupçonnent même d'enterrer certains déchets.

Que faire quand son voisin saccage son propre terrain ? À Mareil-en-France (Val-d’Oise), des habitants s’inquiètent des activités de leur voisin, spécialisé dans le nettoyage des bâtiments, qui utilise sa propriété privée pour entreposer des déchets. Une situation qui dure depuis plus d’un an sur ce terrain estimé par les habitants à 7 000 m2, rapporte Le Parisien .

Des déchets brûlés en plein air

« On pensait que cela allait s’arrêter mais ça n’a fait que s’aggraver, témoigne une habitante auprès du quotidien francilien. Pas besoin de grands discours, il suffit de regarder… » Sur le terrain, on peut apercevoir depuis les fenêtres des voisins une quinzaine de bennes à la contenance inconnue. Certains déchets auraient même été brûlés, activité interdite, jusqu’en février dernier.

Et les habitants doivent en outre subir les désagréments de ces dépôts. Alors que l'un d'entre eux recevait des amis pour le Nouvel an, des odeurs de pneus brûlés sont arrivées jusque chez lui. Aucune plainte n'a été déposée mais la gendarmerie et les pompiers ont plusieurs fois été contactés et se sont déplacés.

La question de l'autorité compétente

L’angoisse principale des habitants reste la pollution des sols. Ils supposent que le propriétaire s'adonne à l'enfouissement de déchets, sans en avoir la preuve. Certains soupçonnent ainsi la présence d'amiante dans le sol. Informée de la situation, la maire de Mareil-en-France se dit « très attentive à la résolution de ce dossier » , qu'elle a confié aux autorités compétentes.

De son côté, la préfecture du Val-d’Oise explique que l'entreprise du propriétaire n'est pas connue de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT). Le signalement de la situation problématique doit donc être effectué par la municipalité, ce qui n'a apparemment toujours pas été fait.