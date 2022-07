Vacances : voici les pays dans lesquels une infraction routière vous suivra jusqu'en France

Le franchissement d'un feu rouge dans certains pays fait partie des infractions qui suivront un conducteur français. Photo d'illustration. (Starkvisuals / Pixabay)

La quasi majorité des pays de l'Union européenne a signé des accords d’échange d’informations avec la France en matière d'infractions routières. Cela signifie que ce type de délit, s'il est commis dans un des pays en question, vous suivra une fois rentré de vacances à l'étranger.

A l'occasion des vacances d'été, de nombreux Français vont conduire sur les routes étrangères. Attention au Code de la route, il n'est pas moins important de le respecter en dehors de nos frontières. C'est d'autant plus vrai que certains pays font suivre les infractions, rappelle Capital . Une Directive de l'Union européenne émise le 11 mars 2015 permet en effet l’échange d’informations sur les infractions routières entre les États membres.



Huit types d'infractions sont concernés, dont l'excès de vitesse, le franchissement d'un feu rouge, la conduite en état d’ivresse et le non-port de la ceinture ou du casque pour les deux-roues. Un automobiliste responsable de l'un de ces manquements au Code de la route recevra l'amende dans sa boîte aux lettres françaises quelques semaines après. Aucun point ne sera cependant décompté de son permis.

Chaque année de nouveaux pays

En 2015, six pays avaient signé un échange d’informations des données avec la France : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie. L'année d'après, ce fut le tour de l'Autriche, de l’Italie et du Luxembourg. En 2017, la Hongrie, le Portugal, la République tchèque et la Slovaquie ont emboîté le pas, suivis des trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) en 2018. L'Irlande et de la Suède en 2019 puis le Danemark en 2020 sont venus s'ajouter à la liste.

Si l'on excepte Monaco, tous les pays limitrophes de la France sont signataires de l'accord. Car la Suisse, hors de l'Union européenne, a passé une convention bilatérale avec la France. Actuellement,19 pays pratiquent l'échange d'informations sur les infractions routières. La Finlande, la Grèce, la Croatie, la Slovénie et le Royaume-Uni sont les rares Etats qui ne se sont pas engagés.

Les Britanniques pas concernés

Les Britanniques sont pourtant les troisièmes conducteurs étrangers les plus flashés en France selon les données de l’agence nationale de traitement des infractions (ANTAI). Que risque-t-on si on ne paye pas son amende à réception ? Pas grand-chose. Car les procédures de recouvrement sont généralement plus chères que l’amende. Mais mieux vaut ne pas retourner dans le pays une autre fois. Car les autorités vous feront payer l'amende, avec majoration et pénalités de retard.