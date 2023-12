Vacances scolaires, les zones remises en question-iStock-monkeybusinessimages.jpg

Les 3 zones des vacances scolaires

Actuellement, les élèves français sont répartis dans trois zones différentes, A, B et C, qui ne sont pas en vacances aux mêmes dates. Du moins pour les vacances d’hiver et les vacances de printemps. En effet, tous les élèves partagent les mêmes dates de vacances scolaires pour la Toussaint, Noël et les vacances d’été. Cependant, une commission formée par la FCPE, qui regroupe des syndicats enseignants, des associations de parents et des élus, souhaite supprimer les trois zones. La raison ? Accorder un meilleur équilibre pour les rythmes des enfants. En effet, avec l’organisation actuelle, certains élèves ont 5 semaines de cours entre les vacances et d’autres doivent attendre 11 semaines pour être en vacances ? Or, selon les chronobiologistes, le rythme idéal pour les élèves serait d’alterner entre 7 semaines de cours et 2 semaines de vacances.

Les zones doivent-elles se croiser pendant les vacances ?

Pour arriver à ce résultat, la commission recommande donc de supprimer les 3 zones pour n’en conserver que 2. Si cette idée semble plaire à la plupart des membres de la commission, le débat concerne le chevauchement de ces 2 zones. Certains sont d’avis que ces 2 zones ne devraient pas se chevaucher afin d’éviter « la surcharge et la surfréquentation sur une zone ou sur certaines semaines », comme l’explique aux Échos, Jean-Luc Boch, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. L’intérêt de ces 2 zones qui ne se chevauchent pas serait d’éviter « des chassés-croisés des trois zones, comme cela arrive parfois ».

Un casse-tête pour les familles recomposées ?

Cependant, les élus de l’Association des maires de France hésitent encore entre un passage à 2 zones ou un simple rééquilibrage des trois zones actuelles. Quant à l'Association nationale des élus des territoires touristiques, cette dernière estime que l’organisation actuelle fonctionne. Géraldine Leduc, sa directrice générale s’oppose à la suppression des 3 zones car avec deux zones qui se chevauchent cela entraînerait « plus de monde sur les routes et moins de retombées touristiques ». À l'inverse, sans chevauchement, « les familles recomposées ne se verront plus ». Quoi qu’il en soit, la commission devra trancher en janvier et présenter ses travaux avant la fin de l’année scolaire à Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale. Par ailleurs, ce dernier a déclaré devant le Medef : « Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur un big bang ». Son cabinet a ensuite rappelé que c’est au conseil supérieur de l’éducation (CSE) de prendre une décision sur la question des zones. Quant aux vacances d’été, Gabriel Attal souhaite instaurer des stages de « réussite pendant les vacances » pour les élèves en difficulté.