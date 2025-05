Les nouvelles tendances du marché de la promotion immobilière / iStock.com - RomanBabakin

Un marché tourmenté en recherche de solutions

Sur fond de taux encore élevés et d'instabilité politico-économique, le sommet 2025 du MIPIM (Marché international des professionnels de l'immobilier) a reflété la crise qui impacte le secteur depuis un certain temps. Cette nouvelle édition a pu constater la frilosité durable des investisseurs et le véritable défi pour les promoteurs de trouver des solutions adaptées au contexte. Mais, même si l'embellie se fait attendre, l'immobilier reste encore une valeur refuge, et les professionnels tentent de s'adapter en s'orientant vers des produits plus adaptés à la demande et au marché du moment. Ainsi, les promoteurs ont tendance à proposer des biens plus accessibles, tout en privilégiant la qualité de vie, avec des surfaces de logement compactes et modulables pour s'adapter aux besoins évolutifs des familles. La Tiny House, concept en plein essor, fait partie des nouvelles propositions adaptées à un certain type d'acheteurs. La construction standardisée et industrialisée de ces habitations fonctionnelles permet une réduction des coûts et des livraisons plus rapides, ce qui peut constituer des arguments décisifs.

Deux enquêtes complémentaires

L'entreprise France Armor et l'institut de sondage Ipsos ont publié deux études récentes qui montrent que les aspirations des particuliers ont changé au cours de ces dernières années. Le constat général est le même : les Français interrogés souhaitent un projet d'achat qui leur correspond, porté par leurs rêves et par l'envie d'un mieux vivre. Selon l'enquête de France Armor, un Français sur trois veut déménager dans l'année, avec des critères bien précis pour 16 % d'entre eux. Les personnes interrogées visent avant tout une amélioration de leur qualité de vie (38 %) avec un environnement vert, un espace suffisant et un lieu de vie plus accessible. Pour 26 % d'entre elles, le lieu d'implantation est important pour accéder à davantage d'opportunités professionnelles, alors que pour 14 %, pouvoir bénéficier du télétravail en s'éloignant des grandes villes fait partie des priorités. L'aspect financier n'est pas négligeable, avec 12 % des interrogés qui souhaitent alléger leur budget, notamment avec des logements moins énergivores. Se rapprocher de la famille ou des amis est un argument déterminant pour 10 % des sondés. Le littoral reste le plus convoité, avec trois régions qui se disputent la vedette chez les Français qui souhaitent changer de lieu de vie (notamment les 35-55 ans) : la Bretagne (18 %), la Nouvelle-Aquitaine (15 %) et la région PACA (14 %). L'étude Ipsos met en avant d'autres observations, notamment l'attrait croissant des Français pour la maison à la campagne, avec 40 % des interrogés qui privilégient un projet d'achat dans une zone rurale (contre 22 % dans le monde). Cet engouement se justifie par un meilleur rapport qualité-prix (47 %), un espace extérieur tel que jardin, terrasse ou balcon (42 %), un sentiment de sécurité (29 %) et la proximité du lieu de travail (22 %).

Les perspectives 2025 pour l'immobilier

Plusieurs facteurs sont susceptibles de modifier le marché immobilier en 2025. Les acquisitions devraient être stimulées par la baisse des taux d'intérêt observée depuis mi-2024, et de nouveaux programmes immobiliers pourraient étoffer l'offre de logements dans certaines grandes villes. Par ailleurs, un DPE (Diagnostic de performance énergétique) plus exigeant devrait se conjuguer avec les réglementations de 2020 sur l'immobilier neuf pour favoriser les logements moins énergivores, que les acheteurs ont tendance à rechercher. Chaque type d'acheteur peut tirer bénéfice de ces évolutions. Pour les particuliers, les taux d'emprunt seront plus favorables pour l'achat d'une résidence principale et, pour les investisseurs, certains dispositifs fiscaux (dont le statut LMNP, Loueur en meublé non professionnel) inciteront à l'investissement locatif.