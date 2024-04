Vacances : jusqu'à 350 euros d'aide de la CAF pour faire partir votre enfant en colonie

(Crédits photo: © Robert Kneschke - stock.adobe.com)

Vous envisagez de faire partir votre enfant en colonie de vacances ? Depuis le 15 avril, le Pass colo de la CAF peut permettre de financer un tel séjour jusqu'à 350 euros, sous réserve de remplir certaines conditions .

Depuis le 15 avril 2024, la CAF propose une nouvelle aide : le Pass colo. Un dispositif qui peut permettre d'obtenir un joli coup de pouce pouvant atteindre les 350 euros afin de financer le départ en colonie de vacances de son enfant. Pour en profiter, il est toutefois nécessaire de remplir certaines conditions liées à l'âge de l'enfant et au niveau de revenus du foyer. Qui peut bénéficier du Pass colo, et comment en faire la demande ? Le mode d'emploi pour un départ en colo à moindre coût.

De 200 à 350 euros d'aide de la CAF pour partir en colo

Le Pass colo est un nouveau dispositif de soutien financier aux familles. Son objectif ? "Faciliter les départs en colonies de vacances des enfants" grâce à une aide pouvant aller de 200 à 350 euros, en fonction des revenus du foyer. Une nouvelle aide qui peut être utilisée depuis le 15 avril 2024, et qui pourra donc servir aux parents souhaitant inscrire leurs enfants en colonie de vacances au cours des vacances d'été.

Pour pouvoir bénéficier du Pass colo, certaines conditions sont néanmoins à respecter. Tout d'abord, l'aide versée par la CAF concerne uniquement les enfants nés en 2013, c'est-à-dire ceux étant dans l'année de leurs 11 ans. Par ailleurs, cette aide est soumise à une condition de revenus. Aurore Bergé, ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les Discriminations avait d'ailleurs indiqué à France 2 en juillet 2023 que cette aide concernerait "les familles qui ont jusqu'à 4 000 euros de revenus".

Un coup de pouce soumis à des conditions de revenus

Pour pouvoir bénéficier du Pass colo, le quotient familial (QF) du foyer doit être inférieur à 1 500 euros. Ce niveau de revenu ne détermine pas seulement l'éligibilité à l'aide de la CAF, mais également le montant auquel une famille peut prétendre pour faire partir un enfant en colonie de vacances. Ainsi, avec un quotient familial de moins de 200 euros, le montant du Pass colo est de 350 euros. Entre 201 et 700 euros de QF, l'aide est ramenée à 300 euros, puis 250 euros entre 701 et 1 200 euros, et enfin 200 euros entre 1 201 et 1 500 euros de QF.

Vous êtes déjà allocataire de la CAF, ou de la MSA si vous travaillez dans le milieu agricole ? Si vous êtes éligible au Pass colo, un message vous a automatiquement été envoyé dans votre espace personnel. En revanche, pour les personnes ne touchant aucune aide de la part de la CAF ou de la MSA, il est nécessaire de se tourner vers le simulateur de l'association Jeunesse du plein air, qui permet de tester son éligibilité.

Comment demander le Pass colo pour faire partir son enfant en vacances ?

Vous êtes éligible au Pass colo et vous souhaitez faire partir votre enfant ? Depuis le 15 avril, il est possible de consulter la liste des colonies de vacances pour laquelle ce coup de pouce pourra être utilisé directement sur le catalogue en ligne mis en place par le gouvernement. Un annuaire qui répertorie également toutes les informations nécessaires pour choisir le séjour de son enfant : les prix, les thématiques, les dates et les durées, etc.

Une fois le séjour choisi, il ne reste plus qu'à inscrire son enfant en colonie. C'est l'organisateur du séjour lui-même qui se chargera de déduire le montant du Pass colo sur le tarif affiché. Notez également que certaines collectivités locales ou d'autres aides nationales peuvent venir compléter cette aide, et permettre de réduire le prix du départ en colonie de vacances de votre enfant.