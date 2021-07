Vacances : des pièges sont à éviter lorsqu'on loue une maison sur Airbnb ou Abritel

Des précautions simples sont à respecter pour ne pas risquer de grosses déceptions. (Pixabay / TeroVesalainen)

Les congés d'été rendent pour beaucoup incontournables les plateformes de location de logements meublés. Des précautions s'imposent pour passer de bonnes vacances, comme la lecture très attentive des annonces, la comparaison avec les autres prix du marché, l'étude des évaluations précédentes, un délai de réflexion suffisant ou encore un contact direct avec le propriétaire.

Les plateformes de location de logements meublés entre particuliers ont la cote auprès des Français, qui sont encore plus nombreux à y avoir recours pendant les vacances. Les congés d'été ne font pas exception et Airbnb, Abritel ou encore Booking font le plein d'utilisateurs en juillet et en août. Il existe cependant des précautions simples à respecter pour ne pas risquer de grosses déceptions, explique Capital.

Le piège des offres trop belles

Les plateformes proposent une messagerie interne destinée aux échanges avec le propriétaire du bien à louer. Pour éviter les déconvenues sur l'identité du loueur ou sur l'état du logement, il est conseillé de privilégier les conversations téléphoniques lorsqu'elles sont possibles. Même rassuré, il est préférable de ne pas valider trop vite une réservation attractive ou pour laquelle le bailleur s'est montré insistant.

Les annonces proposant des tarifs inférieurs à ceux habituellement pratiqués doivent être étudiées avec la plus grande vigilance. Elles sont en effet susceptibles de constituer un appât débouchant sur une arnaque. Il est important de redoubler d'attention pour les habitations et destinations « très prisées en haute saison et réputées assez chères », a ainsi alerté Airbnb.

Des évaluations fiables et parlantes

Voilà entre autres pourquoi la lecture détaillée des descriptifs des logements et des équipements est capitale. L'absence de matériel ou de prestations de base comme des serviettes de toilette ou une connexion wifi peuvent gâcher l'organisation des vacances. Outre les précisions présentes dans l'annonce, l'analyse des évaluations laissées par les locataires précédents est elle aussi source de renseignements utiles.

Le degré de satisfaction des autres occupants et les commentaires positifs ou négatifs permettent de savoir à quoi s'attendre. À celles et ceux qui estiment que ces retours ne sont pas tous authentiques, Airbnb répond que « les voyageurs et les hôtes s'évaluent publiquement et ne peuvent laisser un commentaire qu'une fois la réservation terminée ».

Un gage de sécurité

L'utilisation des plateformes de locations plutôt qu'une transaction conclue directement avec le propriétaire du logement peut paraître contraignante et onéreuse. Mais elle représente aussi un gage de sécurité puisque les services clients des géants du secteur sont disponibles pour aider ou dédommager les utilisateurs en cas de fraude ou de non-conformité à l'annonce.