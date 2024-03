Vacances d'été: pourquoi il faut réserver ses billets de train le plus vite possible

Plus d'un million et demi de billets de train ont été déjà vendus par la SNCF pour la période estivale. Les Français qui redoutent de rester à quai ou de payer leurs billets au prix fort ont tout intérêt à se rendre sur les plateformes de réservation sans attendre.

Le mois de mars marque le début du printemps et... le coup d'envoi des réservations de billets de train pour les vacances d'été. Le 13 mars, journée d'ouverture des réservations pour les mois de juillet et août, plus de 1,5 million de billets avaient été vendus sur le site de la SNCF. Ces réservations précoces permettent d'anticiper la très forte affluence sur les grandes lignes du réseau, mais aussi de bénéficier des prix les plus bas possibles . «Si le client veut des petits prix, il doit anticiper ses réservations longtemps à l'avance», ne cesse de marteler le directeur de l'offre TGV Intercités au sein de la SNCF, Alain Krakovich. Les Français semblent avoir compris le message. «Depuis l'ouverture des réservations pour cet été, le trafic sur notre site a doublé par rapport à la même période l'an passé» , indique Victor Bertho, directeur général de la plateforme de vente de billet Kombo.

Font-ils pour autant de bonnes affaires? Oui, même si les économies sont moins fortes qu'attendues. Anticiper ses réservations plusieurs mois à l'avance ne permet plus d'échapper à la flambée des tarifs des trains SNCF . Que l'on choisisse de voyager en TGV, en Ouigo ou en Intercités, le prix moyen d'un voyage vers Bordeaux entre le 1er juillet et le 31 août, réservé le 21 mars, s'élève à 67 euros, un tarif supérieur de 30% à celui enregistré par la plateforme à la même période l'an passé. L'envolée est similaire pour les trajets vers Toulouse, à peine moins forte pour ceux à destination de Lille. Les tarifs en «réservations précoces» des trains en direction de Strasbourg (+248%) ou de Marseille (+128%) atteignent même des sommets inédits.

Un « yield management » assumé par la SNCF

Les billets de TGV ont à nouveau augmenté pour l'année 2024, après avoir grimpé de 5% en moyenne en 2023. Cette hausse, appliquée depuis le 1er janvier, reste limitée: elle n'est pas supérieure à l'inflation , assure la SNCF. Elle ne concerne en outre pas les Ouigo et les Intercités, d ont les tarifs ont été gelés pour l'année en cours . Alors d'où viennent les augmentations à deux, voire trois chiffres, brandies par le comparateur ? La réponse tient en deux mots: «yield management» . Cette technique de tarification pratiquée par la SNCF induit de faire monter les prix au fur et à mesure que progressent les réservations. Plus un train se remplit, plus les billets sont chers.

Or les places partent de plus en plus vite. Six jours après l'ouverture des réservations estivales, 26% des trains reliant Paris à Lyon frôlaient déjà la saturation (moins de 100 sièges restants). Il en va de même pour 22% des trains en direction de Nantes. «C'est la raison pour laquelle on observe de telles augmentations sur les prix constatés en mars: les réservations précoces ont explosé sur ces destinations, ce qui a fait bondir les prix plus tôt que par le passé» , décrypte Victor Bertho. Et cette fois, ce n'est pas la faute des Jeux olympiques : les prix actuellement proposés par la SNCF ne sont pas plus élevés lors des semaines de compétition que le reste de l'été . Pour plusieurs destinations au départ de Paris (Bordeaux, Lyon, Toulouse, Strasbourg), les billets sont même moins onéreux durant les Jeux. «Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les Parisiens ne se ruent pas sur le site de la SNCF avec la perspective de fuir pendant les JO» , s'amuse Victor Bertho.

Au vu de l'affluence attendue sur le réseau ferroviaire cet été , ceux qui patientent risquent fort de rester à quai. D'autant que la procrastination ne fera pas baisser les prix. Dans les prochains mois, «ce sera encore plus cher» , insiste le directeur général de Kombo. Les données collectées par le comparateur en 2023 montrent que le prix d'un même billet Paris-Marseille varie du simple au double selon qu'on le réserve dès le mois de mars ou en août. De la même façon, un Paris-Strasbourg coûte quatre fois plus cher en plein été qu'à l'orée du printemps. Seules quelques destinations, comme Nantes, échappent à cette logique. Les Parisiens qui prévoient de passer leurs vacances en Loire-Atlantique, auraient tout intérêt, à en croire les dynamiques observées l'an passé, à s'y prendre à la dernière minute, puisque les prix affichés pour cette liaison sont presque deux moins élevés en août qu'en mars.

«Il ne faut pas hésiter à comparer les prix»

Pour la plupart des destinations, les prix continueront donc de grimper, mois par mois, à l'approche de la saison touristique. Mais ils n'augmenteront pas indéfiniment. Si la SNCF fait varier les prix de ses trajets en fonction de la demande comme le font, depuis toujours, les compagnies aériennes, elle reste soumise à certaines règles. Sur chaque ligne, certains trajets sont soumis à une tarification réglementée , valable pour la seconde classe uniquement, établie en concertation avec l'État. Les autres trajets de la liaison relèvent de ce que la compagnie appelle le «tarif normal» . Selon un arrêté de 2011, le tarif «normal» le plus élevé d'un voyage en seconde classe, qui constitue le plein tarif, «ne peut être supérieur à 1,5 fois le tarif réglementé» .

Pour un trajet TGV Inoui Paris-Toulouse, le prix maximum dont est susceptible de s'acquitter un voyageur de seconde classe est ainsi de 173 euros, et ce quelle que soit la date ou l'heure de sa réservation. «Si le prix proposé par la SNCF semble trop élevé, il ne faut pas hésiter à comparer avec les autres compagnies opérant sur le réseau, à savoir Renfe et Trenitalia , ou s'intéresser à d'autres moyens de transport, parfois moins onéreux sur certains trajets» , souffle Victor Bertho. Voilà qui pourrait inspirer plus d'un Français à l'approche de l'été...