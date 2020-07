Vacances cet été : France ou Europe ?

Que faire cet été : rester en France ou franchir la frontière ? Telle est la question alors que la pandémie de Covid-19 sévit toujours et fait même un retour en force dans plusieurs pays.

iStock-Eric Cowez

Levée progressive des mesures en Europe

La France, grande gagnante des sondages

Un site web pratique

À chaque semaine ou presque ses nouvelles mesures sanitaires en lien avec la Covid-19. En France, la phase 2 du déconfinement a débuté le 28 mai et les entreprises retrouvent peu à peu un fonctionnement normal. De plus, depuis le 2 juin, les déplacements des Français ne sont plus limités à 100 kilomètres. En outre, le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a mis en ligne une page de conseils qui permet d'accéder aux actualités liées à la Covid-19 en Europe. On peut entre autres y lire que « l'entrée sur le territoire luxembourgeois est autorisée à tous les voyageurs en provenance d'un pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen et du Royaume-Uni ». On peut aussi lire que « les autorités allemandes ont annoncé la levée des contrôles aux frontières franco-allemandes et des restrictions de déplacements entre la France et l'Allemagne [...]. Par ailleurs, depuis le 18 mai 2020, la mesure de quarantaine obligatoire à l'entrée sur le territoire allemand n'est plus appliquée aux ressortissants européens (UE, EEE, Royaume-Uni) en provenance de l'espace européen ».Même s'il est possible de quitter la France, une grande majorité de Français va y passer ses vacances estivales. L'enquête de consortium-immobilier.fr, par exemple, effectuée auprès de 1698 personnes âgées de 24 à 65 ans, nous révèle que 87 % des sondés prévoient des vacances 100 % françaises. Certains craignent les risques sanitaires, d'autres subissent l'impact financier de la pandémie mais beaucoup mettent aussi en avant la solidarité avec le secteur touristique qui a énormément souffert ces derniers mois. D'autres enfin ont simplement peur de se retrouver « coincés » à l'étranger en cas de nouvelle vague et de nouvelles mesures de confinement. Du côté des destinations, la mer est privilégiée. Nul doute que des régions comme la Bretagne, par exemple, auront un franc succès en juillet et août. Les locations de maisons/d'appartements semblent davantage séduire que les campings et hôtels où des mesures sanitaires (distances de sécurité, port des EPI...) sont toujours en place. Côté budget, enfin, la somme réservée aux vacances estivales est en moyenne de 750 euros.Bruxelles a lancé la plate-forme Reopen Europa. Elle permet de savoir si tel ou tel pays peut être choisi comme destination, si des mesures de quarantaine y sont mises en place ou encore si les hôtels et autres musées sont ouverts. L'objectif ? « Centraliser l'ensemble des bonnes pratiques de manière à ce que si vous voulez vous déplacer au sein de l'UE, vous sachiez comment faire pour aller d'un point à un autre et ce que vous trouverez à l'arrivée, y compris en termes de précaution. »