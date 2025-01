Usés par un conflit de voisinage, les propriétaires avaient commandité l’explosion de leur propre maison

Dans cette affaire qui avait secoué un village de l’Aisne et débouché sur l’explosion d’une maison, les soupçons se tournent désormais vers les propriétaires qui comptaient incriminer leurs harceleurs et toucher l’assurance.

Incroyable retournement de situation dans cette affaire de conflit de voisinage opposant deux familles du village de Tergnier (Aisne) et ayant débouché sur l’explosion pure et simple de la maison des occupants victimes de harcèlement . C’est du moins la thèse qui prévalait jusque-là, puisqu’un proche de la famille vivant dans une caravane avait déjà été condamné par le passé pour menaces de mort sur les propriétaires de la maison voisine. Cette sombre affaire qui courait depuis un an et demi était bien connue dans la commune.

Sauf qu’après le drame de l’explosion ayant causé un blessé sérieux, la donne a changé. L’enquête sur les conditions de ce sinistre qui a également rendu la maison mitoyenne inhabitable s’est rapidement tournée vers le couple de propriétaire qui a avoué avoir commandité l’incendie de sa propre habitation, comme le rapporte France 3 . Le couple a été placé en détention provisoire et est actuellement poursuivi pour «tentative d’escroquerie vis-à-vis de l’assureur de l’habitation» et pour «complicité de destruction par moyen dangereux» .

Trois hommes de main

Triste épilogue pour une famille installée de longue date dans la commune et qui a vécu paisiblement 17 ans sur place avant que les choses ne dégénèrent avec l’arrivée d’une voisine qui a installé sa caravane sur le terrain mitoyen. Les accrochages se sont rapidement multipliés avant d’en venir aux insultes, menaces et dégradations diverses.

À bout face à une situation qui semblait sans issue, ils avaient fini par quitter leur maison il y a 4 mois pour garantir leur propre sécurité. Ils ont alors imaginé ce stratagème pour mettre fin à leur calvaire en recrutant trois hommes chargés de faire sauter leur maison pendant qu’ils seraient loin pour se garantir un alibi. Ces derniers ont été mis en examen pour «destruction du bien d’autrui par moyen dangereux» et également placés en détention provisoire. Les voisins du couple incriminés, dont la maison a été rendue inhabitable par l’explosion, comprennent désormais mieux pourquoi leur voisine s’était assurée avec insistance qu’ils ne seraient pas chez eux la nuit du 28 au 29 décembre, durant laquelle était planifiée l’explosion. Ils comptent eux aussi porter plainte contre leurs voisins.