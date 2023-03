Une villa niçoise défraîchie a été vendue près de 7 millions d’euros à un hôtelier

La villa Beau Site, à Nice, classée monument historique depuis 1987, est en mauvais état. Elle a cependant trouvé preneur pour une somme faramineuse.

La villa Beau Site, située au 114 boulevard Carnot à Nice, en état de délabrement, vient d’être vendue pour un peu moins de 7 millions d’euros par l’agence Century 21 du Cap de Nice, rapporte Nice Matin . Le bien n’aurait pas connu de travaux depuis 1988, année du décès de sa propriétaire Gisèle Tissier, une harpiste. Auparavant, il avait appartenu au diamantaire britannique Lewis Lindon qui l’a vendu à Gisèle Tissier en 1948. La harpiste l’a légué ensuite à l’Institut de France pour créer une fondation à vocation culturelle qui a vendu le domaine en 2005 à un Allemand installé à Monaco. « Il a besoin d’être remis au goût du jour. C’est important pour la ville car c’est un joyau architectural », expose au Figaro Benjamin Mondou, président-fondateur du groupe Century 21 Lafage Transactions, du Cap de Nice, en charge de cette vente . Comment a-t-il pu trouver preneur à un tel prix, étant donné ses murs usés par le temps?

Perchée sur le plateau du Mont Boron, la villa offre une vue panoramique sur la Baie des Anges et sur la ville de Nice . « Elle domine toute la baie, ce qui est rare », insiste Benjamin Mondou. La villa est composée de quatre édifices distincts interconnectés, la villa Beau Site, L’Isba, la villa Les Rochers et la villa Hyacinthe, s’étendant sur plusieurs niveaux et comptabilisant plus de 20 pièces. La villa Beau site, l’édifice principal, présente 410 m², L’Isba 50, les Rochers 80 m² et Hyacinthe 180 m².

6 millions d’euros de travaux

La propriété datant de 1870 dispose d’une architecture haute en couleurs avec ses tours dentelées, son style néoclassique (pour le bâtiment principal) et troglodyte pour Les Rochers. L’Isba est en faux bois et offre une architecture de style russe et la villa Hyacinthe est plus simple. Elle servait à loger le personnel de maison. « La villa Beau Site est dotée d’un salon de musique, d’une verrière en rotonde, d’une terrasse sur le toit avec de belles statues que le nouveau propriétaire va reconditionner et de belles colonnes. La maison est très pompeuse », décrit Benjamin Mondou. Elle est classée au titre des monuments historiques depuis 1987. Le clip Catch du groupe de rock britannique The Cure a aussi été tourné dans ces lieux magiques. Des qualités qui ont un coût et pas des moindres. Le nouveau propriétaire va également construire une piscine qui va agrémenter les lieux. Le permis de construire qu’il a déposé a été accepté.

Mais, en plus des 7 millions d’euros à avancer pour acheter le bien, l’acquéreur devra injecter six millions d’euros pour le rénover. Des travaux qui devront être suivis par un architecte des Bâtiments de France. Quel est donc le profil du propriétaire qui peut dépenser une telle somme? On sait qu’il s’agit d’un « hôtelier niçois tombé amoureux des vieilles pierres et qui souhaite lui redonner tout son lustre d’antan, lui redonner vie », développe l’agent immobilier. En fera-t-il sa résidence principale ou bien un hôtel? Le mystère reste entier. En tout cas, « ce n’est pas un bien comme les autres », avait résumé Dan Norris, l’agent immobilier chargé de cette propriété de 10 chambres, cité par Nice Matin en 2021.