Une villa Art Déco près du parc de Sceaux à vendre pour 1,9 million d’euros

Cette villa comprend notamment un escalier avec des rampes en bois verni d’origine et une coupole typiques de type Art Déco.

Avis aux passionnés d’Art Déco ! Une villa de 217 m² répartis sur 4 niveaux, est intégrée dans le lotissement du Parc de Sceaux (92), dont André Le Nôtre, qui a conçu les jardins du château de Versailles, est le maître d’œuvre. Elle n’offre pas une vue directe sur le parc mais est située à priximité, à Antony (92). Signe de l’attrait du Parc de Sceaux, l’un des architectes qui a construit la villa en 1939, André Lurçat, s’est fait construire sa propre maison sur une parcelle détachée du parc, à une dizaine de mètres de celle-ci. Cette pépite cherche preneur pour 1.950.000 € .

Un prix qui s’explique notamment par le lien entre le style Art Déco et une clientèle nantie, férue d’art. « L’Art Déco résonne depuis l’origine avec une clientèle haut de gamme. Il est côté sur le marché depuis ses débuts contrairement à d’autres styles redécouverts avec le temps », souligne Aurélien Vernant, directeur d’Architecture de Collection, en charge de la vente de ce bien d’exception. La maison est dotée d’un vertigineux escalier dont les rampes en bois verni d’origine, offrent un effet de spirale infinie, comme un délicieux tourbillon. « On note un travail sur la géométrie, la volumétrie, une emphase au niveau du dessin, typique de l’Art Déco », s’enthousiasme Aurélien Vernant.

Une coupole marqueur de l’Art déco

De même, la façade qui donne sur le jardin comprend une coupole qui s’accompagne de verrières de grand format laissant la lumière percer, grand marqueur de l’architecture Art Déco. « Elle est comme extrudée du volume intérieur. De forme cylindrique, elle est ronde, englobante, généreuse, signe d’universalité », décrit le directeur d’Architectures de Collection. Le salon agrémenté d’une cheminée est aménagé dans cette rotonde de 5,90 mètres de hauteur sous plafond. La cuisine séparée de 17 m² dotée d’un îlot central, s’ouvre sur le jardin paysager planté de grands arbres avec un salon d’été couvert, un spa et des bassins d’agrément.

Après un premier étage qui comprend deux chambres de 25 et 16 m², le deuxième étage accueille une suite parentale de 37 m² qui s’ouvre sur une terrasse arrondie de 14 m² qui donne elle aussi sur le jardin. Au troisième étage, vous n’aurez même pas besoin de descendre au rez-de-chaussée pour profiter d’un espace extérieur, l’étage aménagé en dressing s’ouvre sur un toit-terrasse de 60 m². Attention toutefois à sa consommation énergétique excessive . Cette villa est une passoire thermique qui porte l’étiquette F. Le montant moyen estimé des dépenses d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l’énergie de l’année 2021, est compris entre 4990 € et 6790 € par an.