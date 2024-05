Une villa à 11 millions: Kylian Mbappé aurait déjà trouvé sa maison à Madrid

Sur le point d’annoncer son arrivée au Real Madrid, la star du ballon rond aurait décidé d’acquérir immédiatement sa nouvelle demeure. Un choix plutôt rare.

C’est un secret de Polichinelle. Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid. La future ex-star du PSG ne devrait plus tarder à dévoiler le nom de l’équipe qu’elle va rejoindre cet été. Les indices s’accumulent. Sa mère, dans un malicieux sourire, a glissé il y a une semaine à la presse qui lui demandait le nom de son futur club: «Vous le savez déjà» . L’Anglais Jude Bellingham, l’une des stars de la «Maison Blanche» (surnom donné au Real Madrid) qui joue la finale de Ligue des champions contre Dortmund samedi 1er juin, a assuré qu’il avait hâte de jouer avec Kylian Mbappé, ce lundi 27 mai.

Dernier indice en date et non des moindres: la star française aurait déjà trouvé sa maison à Madrid, dans un quartier ultra-sécurisé de la capitale espagnole. Pour les connaisseurs du ballon rond, il s’agirait de l’ancienne demeure occupée par le Gallois Gareth Bale qui a évolué sous les couleurs du Real de 2013 à 2022, selon le site espagnol Okdiaro.com et Le Parisien . Fait étonnant: Kylian Mbappé aurait décidé d’acheter cette propriété de 1200 m², dotée de sept chambres, de 11 salles de bains, de plusieurs terrasses, un green de golf, une salle de cinéma, un jacuzzi, une piscine intérieure ou encore un parking couvert pouvant accueillir six voitures. Son prix? 11 millions d’euros, selon la presse espagnole.

Un avantage fiscal

«Étonnant» car d’ordinaire, les stars de football qui s’engagent pour un club étranger, préfèrent, dans un premier temps, louer leur nouvelle demeure. Au cas où ces joueurs très exigeants ne se plaisent pas dans leur nouvelle vie. Le Brésilien Neymar - à Bougival (Yvelines) et l’ Argentin Lionel Messi - à Neuilly-sur-Seine (92) - avaient fait ce choix en signant au PSG. Rester locataire leur permet de limiter leur impôt sur la fortune. Sans compter que le loyer de ces stars est très souvent pris en charge par le club. D’ailleurs, ils signent souvent, à leur arrivée, un contrat à courte durée (2-3 ans) avant de le prolonger, dans le cas où le climat est satisfaisant pour leur famille, condition indispensable pour faire durer le plaisir.

En achetant sa villa à Madrid, Kylian Mbappé, qui maîtrise la langue de Cervantes, montre, quant à lui, sa volonté de s’inscrire dans la durée dans la capitale espagnole tant au niveau sportif qu’à titre personnel. Mais il devrait, lui aussi, avoir droit à un avantage fiscal: les étrangers peuvent bénéficier d’un impôt sur le revenu allégé à 24,5% s’ils investissent dans la région (comme l’acquisition d’une maison). En France, la future star du Real Madrid aurait payé un taux de 45%. Ce dispositif qui vient d’être adopté a d’ailleurs été surnommé en Espagne, la «loi Mbappé» .